Весь мир – одна семья

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Таша Нойер

В столице Малайзии Куала-Лумпуре прошел международный фестиваль Living Arts Culture Festival 2023.

фото пресс-службы филармонии

Творческий форум популяризирует мировое немате­риальное культурное наследие, внесенное в специальный список ЮНЕСКО и признанное национальным достоянием, а также музыкальное искусство разных народов. В фестивале участвовали коллективы из 14 стран: Малайзии, Индии, Аргентины, Казахстана, Беларуси, Маврикия, Азербайджана, Филиппин, Узбекистана, Шри-Ланки, Мексики, Индонезии, Нигерии, Египта.

Национальное искусство Казахстана представляли артисты Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева: камерный состав этноансамбля «Қорқыт» и солисты – заслуженный деятель РК Арайлым Рахымқызы и лауреат международных конкурсов Нуржан Мейрхан.

В исполнении музыкантов прозвучала композиция, сос­тавленная из произведений Асета Найманбаева «Жас туралы терме» и народной песни «Беу-айдай». Напевные звуки домбры и летящие голоса казахских певцов перекликались с африканскими ритмами, завораживающими мелодиями Шри-Ланки, страстным мотивом аргентинского танго, эпическими сценками Индии, мексиканскими танцами... Фес­тиваль стал ярким и масштабным музыкальным полотном, сотканным из национальных образцов со всего мира.

По словам организаторов, цель Living Arts Culture Festival – дать понять, что весь мир – это одна семья, и мы все можем сосуществовать, несмотря на наши различия. Фестиваль предоставляет платформу для сохранения коренных традиций, а также дает возможность публике насладиться уникальным зрелищем. Это движение за возрождение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, сострадание и дружелюбие.

#фестиваль #песня #Малайзия #Куала-Лумпур

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