Весеннее обострение

Согласно информации, предоставленной управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, в текущем году лимит на ловлю рыбы составил 11 тыс. тонн. Промыс­лом занимаются 18 природопользователей. В целом территория побережья Каспийского моря, относящегося к Мангистау, состав­ляет 1 350 км. Данная линия разделена на 35 участков, 9 из которых находятся в резерве и могут быть предоставлены предпринимателям. Но браконьерам эти правила не писаны. Их не волнует ни запрет на вылов краснокнижных пород рыбы, ни урон, который наносится биоразнообразию Каспия.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2021» сотрудники правоохранительных органов Мангистау выявили факт незаконной перевозки осетра.

– Второго апреля текущего года в 17.25 часов в 12-м микрорайоне города Актау сотрудники природоохранной полиции задержали автомашину марки «Ravon». В ходе проверки в автомобиле обнаружена рыба осетровых пород весом более 19 килограммов, – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.

Еще один факт, выявленный в ходе ОПМ, обнаружил наличие у физических лиц краснокнижной рыбы в более внушительных объемах. Очередное мероприя­тие проводилось совместно с сотрудниками природоохранной полиции, представителями СОБР, а также батальоном патрульной полиции УП города Актау и полицейскими Тупкараганского района.

– В Тупкараганском районе города Форт-Шевченко полицейские остановили автомашину марки «УАЗ». В багажнике автомобиля была обнаружена, а затем изъята рыба осетровых пород общим весом более 148 кило­граммов. Водителем автомашины оказался 25-летний житель района, – констатировали в ведомстве.

Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Начаты расследования по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».