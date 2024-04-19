Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта

Ведь как замечательно сидеть за рулем личного автомобиля, поглядывая на пешеходов, бегущих неук­люже по лужам, наслаждаясь своим статусом и повышая собственную самооценку! Но езда на авто в нашей столице не всегда такое уж приятное занятие! Да, сугробы и гололед временно ушли в прошлое, но смена времен года породила и новые проблемы. Мы привык­ли, что зимой разрушается асфальт, обнажая на дорожном полотне коварные каверны. Более того, нынешней весной «колейность» некоторых улиц достигла своего предела. Теперь автомобилистам, чтобы не прибавлять себе седых волос, вздрагивая под стук подвески вместе со своим четырехколесным другом, приходится смещаться влево или вправо в пределах полосы или даже дальше, вызывая переполох среди соседей по потоку. Если, конечно, эти полосы обозначены, ведь за зиму вся красота дорожной разметки куда-то исчезла, и теперь водителям приходится полагаться на глазомер, пытаясь определиться со своим местом на дороге.

Неужели все так плохо? Да нет же! Ремонт дорог уже идет полным ходом! Тут и там вырублены аккуратные ямы в асфальте, город пестрит знаками «дорожные работы», мойщики дорожной инфраструктуры периодически перекрывают полосы движения, рисовальщики линий на асфальте размеши­вают краску, готовясь наполнить город специфическим ароматом. В целом и общем, власти стараются! Но все это, а еще и появившиеся многочисленные и непредсказуемые наездники на двухколесном транспорте, вносит неразбериху в дорожное движение и «делает нервы» автолюбителям.

А нужно ли? Ведь если вы водитель и пассажир в одном лице, почему бы не оставить свое средство передвижения во дворе дома, на парковке, в гараже или там, где ваш любимец прописан? И ничего в том позорного нет, чтобы прийти на остановку, дождаться автобуса и спокойно доехать до места назначения, а лишние метры, пройденные пешком до и пос­ле, записать себе в актив. Ведь гордятся же билингвы своим статусом, почему бы не стать «битранспортным»! Тем более что автобусы в наших пенатах ходят более или менее исправно, маршруты охватывают все точки города, а пользуясь приложением типа «два гис» в своем смартфоне, можно легко спланировать поездку. Уверяю – доберетесь вы гораздо быстрее, чем на авто, тем более что не нужно будет судорожно искать парковку, оплачивать ее или штраф, если не повезет… Что же касается возможных неудачных соседей по салону автобуса, отнесем это на издержки социализации, ведь в целом наш народ добродушен и толерантен. Даже место пожилым уступает! Иногда…

Остается только «наступить на горло» собственным амбициям. Это трудно, но возможно. Бонусом придет уважение к другим участникам дорожного движения. И даже к велосипедистам. Кстати, это тоже вариант…