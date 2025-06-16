Фото: акимат Костанайской области

В Костанайской области полным ходом идёт реализация одного из наиболее значимых инвестиционных проектов в истории отечественной промышленности — строительство автомобильного завода компании KIA, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата Костанайской области, на строительной площадке прошёл пресс-тур для представителей средств массовой информации. Участникам представили ход работ и рассказали о ближайших этапах запуска высокотехнологичного производства.

Проект стартовал в ноябре 2023 года. Его производственная мощность составит 70 тысяч автомобилей в год.

Завод станет первым случаем, когда южнокорейский автоконцерн напрямую инвестировал в совместное предприятие за пределами Кореи. Общий объём инвестиций в проект составил 105 миллиардов тенге.

«Строительство столь крупного промышленного объекта стало результатом договоренностей Главы государства Касым-Жомарта Токаева с руководством южнокорейской компании. Присутствуя на запуске мелкоузлового производства автомобилей KIA в Костанае, Президент обозначил важность дальнейшего расширения промышленной кооперации и формирования инженерной базы. Это первый случай, когда автоконцерн напрямую проинвестировал в совместное предприятие за пределами Кореи. Кроме того, с запуском завода планируется создать 1 500 новых рабочих мест», – подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Основной производственный корпус завода площадью 96 тысяч квадратных метров включает пять ключевых цехов: сварки, окраски кузова, окраски пластика, сборки и склад комплектующих.

Также предусмотрены логистические площадки, административные и вспомогательные здания. Уже завершены строительные работы, смонтированы металлоконструкции, кровля, установлены сэндвич-панели. Завезли оборудование из Южной Кореи и Китая — в том числе более 800 контейнеров для различных производственных участков. Завершён монтаж оборудования в сварочном цехе, завершается установка линий окраски. Готовы линии мелкоузловой (CKD) и крупноузловой (DKD) сборки. Финализируются инженерные сети и инфраструктура.

Пилотная сборка первых автомобилей запланирована на июль, а запуск серийного производства — на октябрь 2025 года. До конца этого года планируется выпуск порядка 3 тысяч автомобилей. В дальнейшем предприятие сможет производить до 13 моделей бренда KIA.

На первом этапе будут собираться Cerato, Sorento и Sportage, в перспективе — K5, Ceed, Seltos, Soul и Picanto.

На заводе уже работают 520 человек, всего планируется трудоустроить 830 специалистов, а с полным запуском — до 1 500. На предприятии действует учебный центр, сотрудники проходят теоретическое и практическое обучение.

По прогнозам, запуск завода окажет значительное влияние на экономику региона: ожидается рост объёмов обрабатывающей промышленности на 46,5%.

В рамках сопутствующей инфраструктуры из государственного бюджета выделено 6,7 млрд тенге на строительство подъездных путей, автомобильных дорог и парковок. Железнодорожные пути уже введены в эксплуатацию, завершаются работы по автодорогам.