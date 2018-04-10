​Весенний настрой

Эту цифру озвучил председатель правления «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев в ходе выездной пресс-конференции Службы центральных коммуникаций в Южно-Казахстанской области. При этом для трех облас­тей – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской, являющихся основными земледельческими регионами, предназначено 60% от выделенных средств. Оставшиеся 40% будут распределены среди аграриев других регионов.

Нынче всего будет освоено более 20 млн га земли, в том числе 14,7 млн займут посевы зерновых культур. Аграрии страны в ходе брифинга получили ответы на многие волную­щие вопросы. По информации замес­тителя директора департамента земледелия МСХ Акбара Мауленова, в текущем году Минсельхоз отказался от погектарного субсидирования почти по всем видам сельскохозяйст­венных культур. Так, исключается субсидирование кормовых культур, масличных культур, а также овощей, выращиваемых в закрытом грунте. Субсидирование сохранится только для сахарной свеклы, риса и хлопчатника. При этом если раньше субсидии по рису и хлопчатнику давались на гектар, то с нынешнего года они будут даваться за тонну выращенной продукции, сданную на переработку.

Но это вовсе не значит, что государство сокращает меры поддержки аграрной отрасли. Речь идет о том, чтобы увеличить стимулирующий эффект от таких выплат со стороны бюджета. Уже известно, что доля возмещения по проектам будет составлять 25% от объема инвестиций, независимо от того, какое оборудование покупает фермер – импортное или отечественное. Субсидирование будет сосредоточено на приоритетных для АПК направлениях. Причем акима­там предусмотрена возможность самостоятельно, за счет средств местного бюджета, увеличить норматив субсидирования до 35%.

Спикер подчеркнул, что в текущем году выделение денег началось на месяц раньше по сравнению с прошлым годом. Это особенно важно для аграриев юга, где весенние полевые работы в самом разгаре. Примером может служить ТОО «Рамазан-Агро», на поле которого прошел выездной брифинг СЦК. Хозяйство специализируется на выращивании и переработке хлопчатника, входит в тройку самых крупных по объему собранного в прошлом году урожая и экспорта валютной продукции. Для руководителя ТОО «Рамазан-Агро» Мейирхана Батырбека очень важно было узнать из первых уст информацию о новом механизме субсидирования семеноводства.

– Оказывается, элитные семена и семена первой репродукции по минимальной норме будут предос­тавляться сельхозпроизводителям без первоначального взноса с отсрочкой платежа до 6 месяцев за счет возмещения расходов элитсемхозов и семхозов акиматами областей, – говорит Мейирхан Батырбек. – Фермер же после уборки урожая возвращает 30% стоимости семян по минимальной норме в Фонд развития семеноводства и семхозов. Для нас это очень удобно. Выгодны и условия по приобретению техники. В прошлом году мы получили по линии «КазАгро» машин и оборудования на миллиард тенге. Теперь приобретаем 5 тракторов «Джон Дир».

Председатель правления «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев подчеркнул, что к концу января уже было запущено финансирование, предварительно обработаны заявки на получение кредитов от заемщиков. Своевременная выдача средств позволяет фермерам приобретать семена, гербициды, запчасти и прочие необхо­димые для посевной товары и услуги по оптимальной закупочной стоимости.

По состоянию на 4 апреля на рассмотрение в корпорацию поступило 1 776 заявок от СХТП на общую сумму 59 млрд тенге на посев 2,6 млн га, профинансированы 441 заявка на 28 млрд тенге, на обработку – 1,4 млн га. Также одоб­рены 129 заявок СХТП на сумму 12 млрд тенге. На рассмотрении находится 161 заявка СХТП на общую сумму 6,2 млрд тенге.