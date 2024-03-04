Весне – дорогу!

В этот день на двух участках реки Чаган на территории областного центра лед был поднят на площади 2 900 квадратных мет­ров. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в течение недели взрывные работы будут проводиться на 26 участках в Уральске и шести районах облас­ти. Последний раз лед на реках взрывали десять лет назад.

Только на территории Уральска более 30 дачных обществ расположены в поймах рек Урал, Чаган и Деркул. Сотрудниками управления по ЧС города, волонтерами совмест­но с представителями горакимата проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых проживающим на дачах круглый год разъясняются первичные действия при возникновении угрозы подтопления.

В прошлом году в связи с угрозой подтопления домов талыми водами пришлось эвакуировать жителей села Маштаково Деркульского поселкового округа Уральска. С учетом этого на паводкоопасных участках села отсыпали вал, проложили два трубопровода через проезжую часть, чтобы направить талую воду по естественному рус­лу в реку Деркул.

Возведены валы также в мик­рорайоне «Акжайык», садовом общест­ве Стеновик. В селе Ынтымак (Ветелки) Деркульского поселкового округа сделали обводной канал. С начала зимнего сезона с территории областного центра вывезли свыше 586 тыс. кубометров снега, откачано более 5,6 тыс. кубометров талых вод, прочищено порядка 63 тыс. метров арыков.

До активного таяния снега планируется подготовить 18 тыс. мешков с песком для защиты 25 мест подтопления. Из них на сегодня отсыпаны 6 тыс. мешков.

В целом по области в рамках подготовки к паводковому перио­ду в прошлом году выполнено 145 противопаводковых мероприятий. За счет средств республиканского бюджета укреплено три километ­ра береговой линии реки Урал, более 41 км защитных дамб, за счет местного бюджета установлено 19 временных гидропостов... На контроль взяты 147 населенных пунктов, а также 49 участков автомобильных и железных дорог, находящихся под угрозой подтопления.