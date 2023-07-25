Весомый аргумент

Несмотря на локальные проблемы, связанные с засухой и нашествием саранчи в ряде регионов, казахстанские аграрии ожидают получить неплохой урожай зерна в текущем году. По прогнозам участников рынка и международных специализированных организаций, валовой сбор зерновых и зернобобовых составит около 20 млн тонн, из которых 14–14,2 млн тонн придется на пшеницу. Это меньше, чем в 2022 году, когда в стране было намолочено 22 млн тонн зерна, включая 16,4 млн тонн пшеницы, однако все же выше среднегодовых показателей. Такой урожай с лихвой покроет внутренние потребности республики в хлебе и с учетом переходящих остатков в объеме 2,7–2,8 млн тонн откроет широкие перспективы для реализации экспортного потенциала.

Как рассказал официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов, ценовая конъюнктура на мировом рынке зерна в первую очередь зависит от новостей геополитического характера и ситуации с урожаем у крупнейших мировых производителей. По его данным, определенные проблемы с посевами яровых имеются в России, на севере Европы, понижен прогноз урожая из-за засухи в некоторых регионах Аргентины.

В свою очередь, новость о ликвидации черноморского зернового коридора, по мнению эксперта, не приведет к большому росту цен на зерно, так как прекращение действия «зерновой сделки» уже ожидалось специалистами и было заранее отражено в котировках.

В подтверждение этих слов западная пресса сообщает, что биржи отреа­гировали на новость о выходе России из сделки спокойно: на Euronext цены фьючерса на пшеницу с поставкой в сентябре выросли лишь на процент. Более серьезное влияние на цены оказало заявление оборонного ведомства РФ о том, что отныне движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов. На этих новостях стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго повысилась более чем на 8%.

По мнению Евгения Карабанова, Казахстану следует сохранять фокус на своих традиционных экспортных рынках и не искать покупателей «за три моря», учитывая дороговизну транспортировки и сложности с логистикой, особенно в текущих геополитических условиях и сужении и без того узких мест, к примеру, на Черном море.

– Нам необходимо поддерживать свои существующие рынки, а это страны Центральной Азии, Афганистан, Иран, и наращивать экспорт в Китай, который находится буквально в «шаговой» доступности, причем это очень емкий и, что немаловажно, платежеспособный рынок, – сказал представитель Зернового союза Казахстана.

Вместе с тем казахстанским аграриям не стоит забывать и о рынках, на которых они периодически присутствуют, включая Азербайджан и страны Европейского союза, где ценится высокопротеиновая пшеница «хай про» из Казахстана и куда отечественные аграрии поставляют лен, семена горчицы и некоторые другие культуры.

При этом, комментируя возможность использования альтернативных транспортных коридоров для поставок зерна на мировые рынки, например, по железной дороге до портов Ирана в Персидском заливе, Евгений Карабанов отметил, что такой маршрут может быть привлекательным для других грузоотправителей, но не зерновиков, из-за высоких транспортных расходов.

– Надо понимать, что транспортировка по суше – это всегда очень дорого в сравнении с морской перевозкой. Самый дешевый и традиционный путь – это поставки из нашего порта Актау в направлении иранских портов на Каспии. Поэтому по суше целесообразно возить товары с высокой стоимостью, – сказал представитель Зернового союза.

В подтверждение своих слов он привел простые расчеты. Стоимость отправки контейнера из Китая в Европу составляет 11 тыс. долларов. Эти транспортные расходы в относительном выражении будут более чем существенными, если в контейнере будет перевозиться лен стоимостью 25 тыс. долларов, но малозаметными, если это будет груз мобильных телефонов стоимостью под миллион долларов.

– То есть железнодорожный маршрут к иранским портам Персидского залива – это перспективный путь, но не для массовых грузов из-за высокой стоимости логистики. К тому же надо помнить, что порты в заливе – это не конечная точка поставки, и груз нужно отправлять дальше. А кроме того, емкость этих перевозок не может быть огромной, то есть по этому маршруту мы не сможем возить миллионы тонн, – сказал наш собеседник.

Евгений Карабанов акцентировал внимание на возобновившиеся поставки зерна в Китай, подчеркивая, что этот рынок имеет колоссальное значение для Казахстана. Напомним, с начала пандемии Китай полностью закрыл приемку тарированных, а позднее и насыпных грузов. В результате очень много вагонов по полгода и более простояли в ожидании экспорта и были вынуждены вернуться. Многие грузоотправители понесли серьезный ущерб. И вот в текущем году Китай объявил о снятии всех ограничений, после чего НК «Казахстан темир жолы» возобновила поставки пшеницы в Поднебесную.

– С апреля процесс пошел активно, и сейчас около 100 тысяч тонн в месяц мы отправляем по этому маршруту. А если считать с контейнерами, то до 150–170 тысяч тонн сельскохозяйственных грузов мы отправляем в Китай ежемесячно, – сообщил Евгений Карабанов.

По его словам, находящийся по соседству рынок Китая позволяет экспортировать сельхозпродукцию вне зависимости от геополитической обстановки и условий, которые выставляют порты или железные дороги соседних государств. Эксперт выразил надежду, что планы по модернизации железнодорожной инфраструктуры будут осуществлены и к 2025 году грузооборот с Китаем можно будет увеличить в полтора раза.

Он также подчеркнул, что появление у казахстанских производителей такого мощного альтернативного покупателя усиливает позиции Казахстана на переговорах о ценах на зерно, например, с основным потребителем – Узбекистаном. Другими словами, диверсификация экспортных поставок позволит уйти от монопсонии, то есть ситуации, когда доминирующий покупатель может позволить себе диктовать цены и условия зависимому от него продавцу.