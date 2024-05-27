Ветлаборатории работали без оборудования и реактивов в Актобе

В Актюбинской области из-за нарушений приостановлена деятельность ветеринарной лаборатории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

Проверкой установлены многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, факты отсутствия вентиляции помещений, водопровода, отопления, отдельных помещений для проведения разных видов экспертиз, отсутствия журналов учета осмотра убойных животных и ветэкспертизы.

В отдельных лабораториях не было оборудования и химических реактивов для проведения экспертизы мяса.

Кроме того, в Актобе установлена ветеринарная лаборатория, которая функционировала без разрешительных документов.

В результате принятых мер прокурорского надзора деятельность 1 лаборатории приостановлена, 4 лаборатории привлечены к штрафу на 370 тыс. тенге.

Работа по данному направлению продолжается.