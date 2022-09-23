Фото: Александр Куприенко
Общество , Технологии
Ветровую электростанцию за счёт частных инвесторов построят в Астане

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что за счет иностранных средства в Астане планируют построить ветровую электростанцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

“В Астане за счёт иностранных частных средств планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). Данный вопрос прорабатываем совместно с представителями итальянской нефтегазовой компанией ENI (ТОО “Arm Wind”) и министерством энергетики РК.

На первом этапе мощность ветровой электростанции составит 50 МВт, с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. Данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объём электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек.

Сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций - почти 50 млрд тенге. На данный момент ведётся разработка ТЭО.

Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли страны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году доля “зеленых” технологий в стране должна увеличиться до 15%”, - сообщил аким.

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