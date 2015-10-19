Видео мощного взрыва на Солнце опубликовало NASA

Обсерватория NASA зафиксировала на Солнце сильный взрыв, произошедший 13 октября. Из снимков этого процесса ученые смонтировали 11-секундное видео, которое выложено на сайте ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Российскую газету".
Сначала на поверхности наблюдались завихрения солнечного вещества, затем протуберанец вырвался из Солнца и постепенно, в течение 10 часов, распался. На ролике видно, как облака газа после взрыва возвращаются обратно к поверхности звезды.
Протуберанцы – нестабильные облака газа, которые "держатся" возле поверхности Солнца с помощью магнитных полей, пояснили в NASA.
Изображения и видео были получены с помощью комбинации ультрафиолетовых волн двух длин. Поскольку они невидимы для человеческого глаза, их обычно "окрашивают" в красный и бронзовый цвета. Напомним, солнечная обсерватория NASA может получать со звезды изображения высокого разрешения с помощью двух основных инструментов – метеорологического и гелиомагнитного комплексов.