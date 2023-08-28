Видеособеседование теперь можно пройти на портале электронной биржи труда

Цифровизация, Культура и общество
66
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новшество позволит работодателю экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов, не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

На портале электронной биржи труда enbek.kz у работодателей появилась возможность проводить видеособеседования с кандидатами, которые разместили резюме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как проинформировали в министерстве труда и социальной защиты населения РК, для проведения видеособеседования на портале enbek.kz кандидату и работодателю не надо устанавливать дополнительные приложения. Функция абсолютно бесплатна и доступна в личном кабинете.

"Работодатель может предложить соискателю пройти видеособеседование, отправив приглашение и указав планируемые дату и время. В свою очередь кандидат получает приглашение с активной ссылкой на подключение к видеозвонку на электронную почту. Если он будет готов пройти собеседование в таком формате, то ему нужно лишь подключиться к видеозвонку в назначенное время.

Для прохождения видеособеседования кандидату нужно подключить к компьютеру камеру и микрофон, а также проверить устойчивость интернет-соединения, чтобы исключить технические сбои во время интервью с работодателем", – пояснили в минтруда.

Формат видеособеседования на портале еnbek.kz позволит работодателю экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов, не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде, а также сократить время закрытия вакансии.

#работа #вакансия #Минтруда #собеседование #видеособеседование

Популярное

Все
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
Парадоксы автомобильного рынка
По маршруту недовольства
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
Повышение зарплат - новости с августовской конференции
Усилить позитивный импульс
Работа над ошибками
Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года
Жители села Кызылту уже пятый год не могут получить обещанный доступ к газу
«Не можешь делать – не берись!»
Исцеляющая сила искусства
Основа модернизации общества
Технологии в помощь
Ярмарки согдийские краски
Синяя птица
Школы мечты – реальность
Мягкая сила KazAID
Указ Главы государства
Дороги большого города
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
«Ордабасы» упрочил лидерство
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

55 видов услуг будут бесплатно оказывать алматинцам сервисн…
Досрочно завершилась выставка-ярмарка из Таджикистана в Аст…
Как в Алматы отметят День Конституции РК
Новое студенческое общежитие открылось в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]