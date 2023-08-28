Видеособеседование теперь можно пройти на портале электронной биржи труда

Новшество позволит работодателю экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов, не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

На портале электронной биржи труда enbek.kz у работодателей появилась возможность проводить видеособеседования с кандидатами, которые разместили резюме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как проинформировали в министерстве труда и социальной защиты населения РК, для проведения видеособеседования на портале enbek.kz кандидату и работодателю не надо устанавливать дополнительные приложения. Функция абсолютно бесплатна и доступна в личном кабинете.

"Работодатель может предложить соискателю пройти видеособеседование, отправив приглашение и указав планируемые дату и время. В свою очередь кандидат получает приглашение с активной ссылкой на подключение к видеозвонку на электронную почту. Если он будет готов пройти собеседование в таком формате, то ему нужно лишь подключиться к видеозвонку в назначенное время.

Для прохождения видеособеседования кандидату нужно подключить к компьютеру камеру и микрофон, а также проверить устойчивость интернет-соединения, чтобы исключить технические сбои во время интервью с работодателем", – пояснили в минтруда.

Формат видеособеседования на портале еnbek.kz позволит работодателю экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов, не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде, а также сократить время закрытия вакансии.