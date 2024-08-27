Виноват работодатель

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Елена Мартынова

Озвучены итоги расследования аварии на ферросплавном заводе в Караганде, которая произошла 20 июля.

фото из архива "КП"

Специальная комиссия пришла к выводу, что вся вина лежит на работодателе. Он не принял неотложные меры, чтобы предотвратить ЧП, и не создал на своем предприятии безопасные условия труда. Все это привело к травматизму и гибели людей.

Напомним, в аварии на промышленном предприятии пострадали восемь металлургов, четверо из которых скончались в больнице. Из печи, в которой плавится кремниевое и железное сырье, вырвалось пламя и обожгло находившихся рядом людей. Их с обширными ожогами в шоковом состоянии доставили в больницу. Казахстанские, российские и турецкие врачи боролись за жизнь металлургов, но всех спасти не смогли. Двоих из четверых выживших работников ферросплавного завода уже выписали. Остальные еще проходят лечебно-реабилитационный курс.

Добавим, что спецкомиссия в рамках расследования опросила очевидцев аварии, осмотрела место происшествия и изучила техническую документацию. Все собранные материалы переданы в департамент полиции Карагандинской области. Там проводят расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

#Карагандинская область #завод #работодатель

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