Виртуальный судебный процесс провели в Карагандинской области

Актогайский районный суд Карагандинской области рассмотрел уголовное дело посредством применения мобильной видеоконференцсвязи, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу суда.
Около 60 свидетелей по уголовному делу в отношении А., преданного суду по пункту 5 части 2 статьи 190 УК РК, приняли участие в судебном заседании посредством применения мобильной видеоконференцсвязи (ВКС). Свидетели из Приозерска, ввиду отдаленности района, не имели возможности явиться в суд, однако допросить свидетелей было необходимо.
Участникам судебного процесса вне зависимости от их местонахождения и финансовой ситуации была обеспечена техническая возможность слышать и видеть ход судебного заседания, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать и исполнять процессуальные права и обязанности.
Рассмотрение дел посредством ВКС позволяет участникам судебного процесса сэкономить время и финансовые средства.