Вишенка на корт

Это уже 16-я по счету крытая хоккейная площадка в области, а строятся еще две – в селах Сау­малколь и Пресновка, планируется также строительство в этом году корта в райцентре Бесколь.

Строительство подобных объек­тов свидетельствует о том, что в регионе постепенно создаются неплохие условия для развития северных, то есть зимних видов спорта, и прежде всего хоккея, шорт-трека, фигурного катания и бега на коньках.