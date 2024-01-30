Вишенка на корт Свежий выпуск 30 января 2024 г. 4:30 2 Андрей Кратенко Новый спортивный объект появился в Северо-Казахстанской области: в городе Сергеевке открыли хоккейный корт. фото автора Это уже 16-я по счету крытая хоккейная площадка в области, а строятся еще две – в селах Саумалколь и Пресновка, планируется также строительство в этом году корта в райцентре Бесколь. Строительство подобных объектов свидетельствует о том, что в регионе постепенно создаются неплохие условия для развития северных, то есть зимних видов спорта, и прежде всего хоккея, шорт-трека, фигурного катания и бега на коньках. #Спорт #СКО #открытие #Сергеевка #хоккейный корт