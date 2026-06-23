Вице-чемпион из Казахстана Спорт 23 июня 2026 г. 4:15 Абзал Камбар Наш киберспортсмен Данил Голубенко, известный под ником Molodoy, успешно выступил на супертурнире IEM Cologne Major 2026 в Германии. В составе знаменитого бразильского клуба FURIA 21-летний казахстанский снайпер пробился в гранд-финал «Собора Counter-Strike». В решающем матче за титул чемпионов мира команда нашего соотечественника в упорнейшей борьбе уступила соперникам, завоевав серебряные медали. Эта награда мейджора стала главным достижением в карьере игрока. #киберспорт #molodoy #Данил Голубенко #IEM Cologne Major