Вице-министр Уразова ответила на жалобы родителей по проблемам с «Күнделік»

Вице-министр просвещения Арай Уразова опубликовала в Facebook комментарий касательно автоматизированной информационной системы «Күнделік», сообщает Kazpravda.kz
По её словам, все образовательные технологии и системы в сфере EdTech, включая АИС «Күнделік», функционируют в соответствии с законодательством РК. Однако ранее в адрес министерства поступали многочисленные жалобы от родительской общественности на рекламный контент в АИС «Күнделік», который не соответствовал возрастным и психоэмоциональным особенностям учащихся.
Кроме того, со стороны АИС «Күнделік» фиксировались случаи неисполнения обязательств, что неоднократно становилось предметом обсуждения с разработчиками системы.
«Я также лично проводила переговоры, акцентируя необходимость повышения качества предоставляемых услуг», - подчеркнула вице-министр.
Она отметила, что в отношении системы «Күнделік» министерство продолжает работу по организации хостинга на государственных серверах и обеспечению доступа к интернет-ресурсам, что способствует равному доступу к образовательным сервисам на всей территории страны.
Все изменения и нововведения в сфере информационных систем реализуются в строгом соответствии с требованиями законодательства и с учетом интересов всех участников образовательного процесса, заверила Уразова.
Вместе с тем она подчеркнула, что, согласно Закону РК «Об образовании», школы, находящиеся в ведении местных исполнительных органов, вправе самостоятельно выбирать образовательные технологии и системы в сфере EdTech.
«В связи с уведомлением Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) министерство своевременно выполнило все необходимые обязательства и предоставило разъяснения в полном объеме. На сегодня ситуация урегулирована. Министерство, в свою очередь, продолжит работу по обеспечению организаций образования качественными и безопасными цифровыми инструментами в интересах учащихся, педагогов и родителей», - заключила вице-министр.