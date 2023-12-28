Вице-министр здравоохранения прокомментировала ситуацию с корью

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировала текущую ситуацию с заболеваемостью корью в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В частности, журналисты поинтересовались, в чем причина такой эпидситуации с заболеваемостью корью и является ли она следствием халатности медицинской системы.
«Ну почему? Корь – это высококонтагиозное заболевание, любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность примерно 5-7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших – это дети до 5 лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации. Когда мы говорим об охвате вакцинации, то всегда должны помнить, что общий охват 95%, а 5% — это дети, которые в силу медицинских противопоказаний не вакцинируются, и задача коллективного иммунитета - защитить таких детей», - сказала Есмагамбетова.
По ее словам, сегодня состояние каждого больного ребенка контролируется «в ручном режиме».
«В тяжелом состоянии дети есть. По вчерашним данным, это 15 детей в различных регионах, но состояние каждого из них мониторит Минздрав в ручном режиме. Более уязвимые возраста — в основном дети до пяти лет, потому что именно в этом возрасте заболевание может протекать тяжело и с большими осложнениями», - добавила вице-министр здравоохранения.