Вице-министр здравоохранения прокомментировала ситуацию с корью

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В частности, журналисты поинтересовались, в чем причина такой эпидситуации с заболеваемостью корью и является ли она следствием халатности медицинской системы.

«Ну почему? Корь – это высококонтагиозное заболевание, любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность примерно 5-7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших – это дети до 5 лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации. Когда мы говорим об охвате вакцинации, то всегда должны помнить, что общий охват 95%, а 5% — это дети, которые в силу медицинских противопоказаний не вакцинируются, и задача коллективного иммунитета - защитить таких детей», - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, сегодня состояние каждого больного ребенка контролируется «в ручном режиме».