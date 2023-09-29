Вице-президент Linde GmbH сообщил Токаеву о готовности компании к сотрудничеству с Казахстаном

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Берлине Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH Оливера Пфанна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы со старшим вице-президентом компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливером Пфанном были обсуждены вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии.

Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО «НК «КазМунайГаз» и Linde GmbH, который предусматривает реализацию существующих и будущих нефтегазохимических проектов в Казахстане.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.

Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 млн тонн в год.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.

В свою очередь Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.

Linde GmbH — ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 млрд евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников, отметили в Акорде.

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