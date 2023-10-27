Вице-спикер Сената: Налоговые льготы должны быть направлены на получение реального эффекта

В Сенате состоялся правительственный час на тему «Основные подходы и концептуальные вопросы налоговой политики и модернизации налогового администрирования в новом Налоговом кодексе в рамках реализации послания президента Республики Казахстан народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана»

Фото: senate.parlam.kz

В своем приветственном слове заместитель председателя Сената Ольга Перепечина отметила, что глава государства в своем послании от 1 сентября 2022 года обратил особое внимание на проблемы Налогового кодекса, подчеркнув, что он должен быть полностью обновлен.

«Наиболее проблемный блок Налогового кодекса – это налоговое администрирование. Этот раздел должен быть полностью обновлен. Предлагается предусмотреть переход на сервисное налоговое администрирование. Первое, акцент должен быть сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы должны быть направлены на получение реального мультипликативного эффекта. Второе, перенос налоговой нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. Это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки», - сказала Ольга Перепечина.

В ходе мероприятия были также обсуждены вопросы международной практики и специальных налоговых режимов. Так, депутатами была отмечена необходимость практической реализации международной практики налогообложения доходов и распределения нагрузки по отраслям, а также по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы, в том числе, улучшить механизмы налогового администрирования и обеспечения максимально возможной цифровизации налогового процесса.

«С целью оптимизации неэффективных налоговых льгот и повышения качества мониторинга по их предоставлению, необходимо рассмотреть вопрос по сокращению налоговых льгот на 20%. Урегулировать вопросы налогообложения извлечения полезных ископаемых из техногенных минеральных образований. пересмотреть механизм налогообложения при технологически неизбежном сжигании газа, а также при испытании скважин, исходя не из мировых цен, а из производственной себестоимости, не допуская потерь бюджета. Эти и другие предложения вошли в список рекомендаций, которые мы подготовили для правительства», - сказал сенатор Султанбек Макежанов.

Кроме того, со своими докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, заместитель председателя комитета госдоходов министерства финансов Жаныбек Нуржанов, представители отечественного бизнеса, НПП «Атамекен», совета Ассоциации финансистов и другие.