На сцене ЦКЗ QAZAQSTAN выступили заслуженные деятели Казахстана и лауреаты международных конкурсов

Фото: МКИ

Казахский государственный симфонический оркестр Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой представил зрителям вечер классической музыки Vivaldi&Haydn, посвященный творчеству Антонио Вивальди и Йозефа Гайдна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В программу вошли знаменитые «Времена года», а также произведение австрийского композитора Йозефа Гайдна для скрипки и фортепиано. Концерт объединил масштаб симфонического звучания и камерную точность ансамбля, подчеркнув богатство формы и выразительность классической интонации.

В концерте приняли участие заслуженные деятели Казахстана и лауреаты международных конкурсов. Специальным гостем концерта стал итальянский пианист Антонелло Д’Онофрио, выпускник Миланской консерватории имени Дж. Верди.