Визитная карточка танца

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Любовь Доброта, Шымкент

Ансамбль народного танца «Қазына» устроил дефиле, представив коллекцию сценических казахских национальных костюмов.

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Fashion show by Qazyna – первое презентационное мероприя­тие, приуроченное к 35-летию хорео­графического коллектива, являю­щегося лауреатом различных республиканских и международных конкурсов. Каждый выход ансамбля на сцену сопровождается взрывом аплодисментов, артисты покоряют зрителей искусным рисунком народного танца и богатством костюмов.

– Это моя мечта – показать наши костюмы широкой публике, – говорит художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца «Қазына» Зауре Ажибекова. – Музыка, кос­тюм, хореография – три столпа, на которых стоит наш ансамбль. Они тесно взаимосвязаны. У нас шикарные костюмы. Без преувеличения можно отметить, что мы являемся одними из законодателей казахской хореографической моды в стране. Наши костюмы уже продублировали в других городах. Ну почему нам не рассказать, что они родом из Шымкента?

Для дефиле отобрали костюмы к 24 казахским танцам, хотя в репертуаре ансамбля их более сотни. А еще есть хореографичес­кие композиции многих народов мира. На показе сделали акцент на казахском народном костюме. Получилось яркое красочное попурри. Артисты в режиме нон-стоп выходили на сцену, чтобы продемонстрировать в фрагменте отдельно взятой композиции великолепие и разнообразие народного костюма, служащего визитной карточкой любого танца.

– Даже при шикарной музыке, хорошо поставленных трюках, великолепных движениях, но недостаточно проработанном кос­тюме танец может провалиться, – убеждена Зауре Ажибекова. – Он не танцуется, не проходит на концертах, его не так приветствуют. А стоит «одеть» его правильно, как все сразу меняется. Каким бы красивым ни был танец, без хорошего костюма его не оценят, ведь у нас зрелищный вид искусства. Поэтому над идеями нарядов мы работаем вместе с дизайнерами-модельерами, художниками по костюмам.

В основе Fashion show by Qazyna лежит желание артистов и руководителей ансамбля выразить благодарность тем, кто много лет сотрудничает с коллективом. Сейчас это дизайнеры по костюмам – Бибажар Палыбекова и ее дочери Жазира и Жанар Кизбаевы, а также Жанар Жумакулова. У каждой из них есть своя команда швей.

Жанар Жумакулова десять лет работает с ансамблем. Художник разработала эскизы костюмов для десятка хореографических композиций.

– Я слушаю музыку, смотрю движения, сюжет танца и исходя из этого начинаю рисовать, – рассказывает Жанар Жумакулова. – Иногда видение костюма появляется уже с первого просмотра, иногда требуется больше времени. Каждый раз по-разному. Идеи я черпаю из истории древнего казахского кос­тюма, делая акцент на ор­намент и эксклюзивные головные уборы. Люблю, чтобы головной убор доминировал, являлся изюминкой, тем самым подчеркивая выражение лица артиста, взгляд.

Для Жанар Жумакуловой важно, чтобы костюм отражал эпоху, поэтому она предпочитает неблестящие и более натуральные ткани, учитывает фактуру.Важно и сочетание цветов. Среди ее предпочтений также игра на контрасте и широкое использование тесьмы, что придает костюму народность.

– Каким будет костюм – стилизованный или ближе к аутен­тичному – зависит от спроса хореографа, – делится Жанар Жумакулова. – Иногда необходима историческая точность вплоть до деталей, иногда предпочтительнее стилизация. Все зависит от идеи хореографической постановки. Но в любом случае сценический костюм для народного танца создается на основе национальной одежды, ведь он позволяет раскрыть историчес­кий колорит народа.

Костюм Жанар Жумакулова называет лицом хореографичес­кого произведения, подчеркиваю­щим правдивость создаваемого на сцене образа.

– Если коллектив выходит на сцену с новым танцем, а костюм не меняется – это непрофессионально, – считает Зауре Ажибекова. – Я благодарна дизайнерам, которые придумали такое великолепие, мастерам, которые все это сшили. Это они сделали наши танцы яркими, самобытными, динамичными, запоминающимися.

#ансамбль #национальные костюмы #Қазына #народный танец #Fashion show by Qazyna

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