Визитная карточка танца Статьи 23 января 2024 г. 2:20 0 Любовь Доброта, Шымкент Ансамбль народного танца «Қазына» устроил дефиле, представив коллекцию сценических казахских национальных костюмов. фото автора Fashion show by Qazyna – первое презентационное мероприятие, приуроченное к 35-летию хореографического коллектива, являющегося лауреатом различных республиканских и международных конкурсов. Каждый выход ансамбля на сцену сопровождается взрывом аплодисментов, артисты покоряют зрителей искусным рисунком народного танца и богатством костюмов. – Это моя мечта – показать наши костюмы широкой публике, – говорит художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца «Қазына» Зауре Ажибекова. – Музыка, костюм, хореография – три столпа, на которых стоит наш ансамбль. Они тесно взаимосвязаны. У нас шикарные костюмы. Без преувеличения можно отметить, что мы являемся одними из законодателей казахской хореографической моды в стране. Наши костюмы уже продублировали в других городах. Ну почему нам не рассказать, что они родом из Шымкента? Для дефиле отобрали костюмы к 24 казахским танцам, хотя в репертуаре ансамбля их более сотни. А еще есть хореографические композиции многих народов мира. На показе сделали акцент на казахском народном костюме. Получилось яркое красочное попурри. Артисты в режиме нон-стоп выходили на сцену, чтобы продемонстрировать в фрагменте отдельно взятой композиции великолепие и разнообразие народного костюма, служащего визитной карточкой любого танца. – Даже при шикарной музыке, хорошо поставленных трюках, великолепных движениях, но недостаточно проработанном костюме танец может провалиться, – убеждена Зауре Ажибекова. – Он не танцуется, не проходит на концертах, его не так приветствуют. А стоит «одеть» его правильно, как все сразу меняется. Каким бы красивым ни был танец, без хорошего костюма его не оценят, ведь у нас зрелищный вид искусства. Поэтому над идеями нарядов мы работаем вместе с дизайнерами-модельерами, художниками по костюмам. В основе Fashion show by Qazyna лежит желание артистов и руководителей ансамбля выразить благодарность тем, кто много лет сотрудничает с коллективом. Сейчас это дизайнеры по костюмам – Бибажар Палыбекова и ее дочери Жазира и Жанар Кизбаевы, а также Жанар Жумакулова. У каждой из них есть своя команда швей. Жанар Жумакулова десять лет работает с ансамблем. Художник разработала эскизы костюмов для десятка хореографических композиций. – Я слушаю музыку, смотрю движения, сюжет танца и исходя из этого начинаю рисовать, – рассказывает Жанар Жумакулова. – Иногда видение костюма появляется уже с первого просмотра, иногда требуется больше времени. Каждый раз по-разному. Идеи я черпаю из истории древнего казахского костюма, делая акцент на орнамент и эксклюзивные головные уборы. Люблю, чтобы головной убор доминировал, являлся изюминкой, тем самым подчеркивая выражение лица артиста, взгляд. Для Жанар Жумакуловой важно, чтобы костюм отражал эпоху, поэтому она предпочитает неблестящие и более натуральные ткани, учитывает фактуру.Важно и сочетание цветов. Среди ее предпочтений также игра на контрасте и широкое использование тесьмы, что придает костюму народность. – Каким будет костюм – стилизованный или ближе к аутентичному – зависит от спроса хореографа, – делится Жанар Жумакулова. – Иногда необходима историческая точность вплоть до деталей, иногда предпочтительнее стилизация. Все зависит от идеи хореографической постановки. Но в любом случае сценический костюм для народного танца создается на основе национальной одежды, ведь он позволяет раскрыть исторический колорит народа. Костюм Жанар Жумакулова называет лицом хореографического произведения, подчеркивающим правдивость создаваемого на сцене образа. – Если коллектив выходит на сцену с новым танцем, а костюм не меняется – это непрофессионально, – считает Зауре Ажибекова. – Я благодарна дизайнерам, которые придумали такое великолепие, мастерам, которые все это сшили. Это они сделали наши танцы яркими, самобытными, динамичными, запоминающимися. #ансамбль #национальные костюмы #Қазына #народный танец #Fashion show by Qazyna