Владельцев электронных торговых площадок обяжут заключать договоры с предпринимателями

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Государство стремится защитить потребителей от мошенничества и обеспечить безопасные условия для онлайн-шопинга

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О росте жалоб на потребительские нарушения и о нововведениях в этой сфере рассказал глава комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

За 9 месяцев 2024 года в комитет и региональные органы поступило более 42-х тыс. жалоб. 

«Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 130,4%. Аналогично рост наблюдается и в других госорганах: более 115 тысяч обращений поступило в различные профильные ведомства и местные исполнительные органы за тот же период. Это подтверждает, что в таких сферах, как розничная и электронная торговля, бытовые услуги, транспорт и связь, сохраняются многочисленные проблемы», – сказал он. 

Наибольшее число жалоб зафиксировано в розничной торговле (43,7%) и электронной коммерции (23,2%). Особенно тревожным является рост нарушений в медицинских (на 130%) и туристских услугах (на 156%).

Согласно независимого социологического исследования за 2023 год, граждане особо недовольны услугами в сферах здравоохранения, транспорта, финансов, интернет-провайдинга, а также в сферах туризма и образования. Степень недовольства потребителей качеством предоставляемых услуг в данных отраслях остается на стабильно высоком уровне. 

«Жалобы в профильные ведомства поступают на регулярной основе, но еще не все разработали эффективные механизмы защиты прав потребителей в своих сферах. Это вызывает значительное недовольство среди граждан и требует серьезных решений», – пояснил Аскар Тынысбеков.

По его словам, для искоренения озвученных фактов, были разработаны поправки в закон о защите прав потребителей. Законопроект уже одобрен в первом чтении депутатами Мажилиса и включает важные нововведения. 

Согласно рассматриваемым нормам, потребители смогут выбирать, каким образом защищать свои права: через суд или госорганы. Также будет введен институт омбудсмена по защите прав потребителей. 

Планируется ввести штраф за нарушение прав потребителей.

Кроме того, владельцев электронных торговых площадок обяжут заключать договоры с предпринимателями.

«Мера направлена на то, чтобы все онлайн-продавцы соблюдали требования законодательства о защите прав потребителей. Невыполнение повлечет не только финансовую ответственность для недобросовестных продавцов, но и может привести к их удалению с электронной платформы. Таким образом, государство стремится защитить потребителей от мошенничества и обеспечить безопасные условия для онлайн-шопинга, что особенно важно в условиях роста популярности электронной торговли», – отметил глава комитета. 

Он добавил, что электронная торговля продолжает оставаться одной из проблемных сфер в части защиты прав потребителей. На услуги в этой отрасли за 9 месяцев 2024 года в Комитет поступило более 9,5 тысяч жалоб, рост составил 147% (в 2023 году – 6,4 тыс. обращений).
 

#потребители #права #онлайн-шоппинг

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