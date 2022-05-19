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Вместе – дружная семья
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Настоящим праздником стал парад
«Мир детства», приуроченный к Году детей и Международному дню семьи.

В руках – цветы и воздушные шары, на лицах – улыбки, настроение – приподнято-праздничное. Воспитанники детских садов и «детской деревни семейного типа», дети из общественного объединения «Бәйтерек», учащиеся Областной специальной школы, обладатели Медали Елбасы вместе с родителями, воспитателями и преподавателями стали участниками шествия, прошагав под музыку по аллеям городского парка культуры и отдыха. На небольшой площадке со сценой их встретили поздравлениями и зажигательными концертными номерами юные таланты Уральска.

Организаторами праздника выступило областное управление образования совместно с центром дополнительного образования «Дарын» и Дворцом школьников. Участники парада получили и подарки. Так, заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов вручил ноутбук Адеме Бактыгерей. Несмотря на болезнь, девочка активно участвует во многих областных и республиканских конкурсах и соревнованиях, делает успехи в учебе, любит рисовать.

После концерта главные гос­ти праздника могли весело провести время и не только на традиционных аттракционах. Областной эколого-биологический центр привез своих питомцев – кроликов, черепах и попугая, организовав небольшой контактный зоопарк.

Педагоги областного цент­ра технического творчества представили модели техники, собранные кружковцами, рассказали родителям, как много полезного могут узнать дети на занятиях центра. Мальчишки и девчонки с интересом разглядывали модели машин с пультом управления, которые тут же, на главной площади парка, нарезали круги, а пос­ле наблюдали спуск на воду стремительного судна класса мини-моно.

Коллектив детского сада «Болашак» подготовил мастер-класс для детей и взрослых по рисованию с использованием нетрадиционных материалов и методик, а областной центр детско-юношеского туризма и экологии организовал спортивные соревнования.

– Это очень важно быть вмес­те, чтобы папы и мамы уделяли детям как можно больше времени. Такие счастливые моменты совместного отдыха остаются в памяти на всю жизнь, – считают педагоги. – Пусть с укреплением каждой семьи расцветает наша Родина Казахстан.

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