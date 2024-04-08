Вместе с народом

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Депутаты Мажилиса продолжают работу с населением в пострадавших от паводков регионах.

Фото акимата СКО

Мажилисмен Нуржан Ашимбетов встретился с жителями Павлодарской области и представителями ведомственных структур региона. Олжас Куспеков на этой неделе в регион прибыл в Костанайскую область, где ознакомился в паводковой ситуацией в регионе. Мажилисмен Абзал Қуспан посетил склад гуманитарной помощи пострадавшим в Западно-Казахстанской области, а Дуйсенбай Турганов выехал в Кульсары для участия в противопаводковых мероприятиях. Депутат от области Абай Нуртай Сабильянов также прибыл в свой регион, чтобы поддержать своих избирателей в трудную минуту. Мажилисмены Ерлан Саиров и Лукбек Тумашинов с этой же целью посетили Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области. Ознакомился с ситуацией в зонах паводка в нескольких районах Северо-Казахстанской облас­ти мажилисмен Еркебулан Мамбетов. Депутат Айдарбек Ходжаназаров побывал в Костанайской области, где посетил пострадавшие от паводков Амангельдинский район и город Аркалык. В Карагандинскую область вы­ехали депутаты Бауржан Смагулов и Арман Калыков, здесь они ознакомились с ходом подготовки ко второй волне паводков.

#мажилис #депутаты #паводок #население #помощь

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