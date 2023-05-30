Вместо беседы – кейс

В Астане прошла презентация пилотного проекта по организации аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме. Как отметил министр юстиции Азамат Ескараев, эта работа проведена в рамках поручения Главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг Министерством юстиции совместно с Агентством по делам государственной службы, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

– Реализация проекта в целом обеспечит прозрачность процесса, повысит доступ к профессии, исключит человеческий фактор, сократит сроки оказания государственных услуг и предоставит возможность кандидатам проходить аттестацию в удобное время, – уточнил глава ведомства.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал, что к ним поступает, как правило, много жалоб на предвзятость лицензирования и длительное ожидание собрания всех членов комиссии. Поэтому и было принято решение создать онлайн-тест для квалификации кандидатов.

Этап устного собеседования заменен на ситуационные кейсовые вопросы. Для их прохождения подготовлено соответствую­щее программное обеспечение. Новый подход на первоначальном этапе апробирован в Астане, Шымкенте и Туркестанской области. При положительных результатах его начнут применять на всей территории Казахстана.

По словам вице-министра, это пока пилотный проект и еще возможны дополнения и изменения. Однако те, кто уже проходят такой вид тестирования, получат лицензию и смогут приступить к работе.

К слову, тест можно будет сдать повторно через десять дней. Кроме того, будущим специа­листам дается возможность подготовиться через «пробник» с примерными вопросами.

Лицензия выдается сразу после успешной сдачи теста. База с вопросами будет меняться каждые три месяца. Тестирование в Астане, Шымкенте и Туркестанской области могут пройти и желающие из других регионов страны.