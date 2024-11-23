Вместо тысячи слов

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Акмолинские полицейские меняют формат бесед с молодежью и подростками.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В зале Дворца культуры «Достар» г. Кокшетау собрались более 300 человек – ученики 9–11-х классов городских школ, учащиеся местных колледжей с кураторами по воспитательной работе. Инициаторы встречи – сотрудники департамента полиции (ДП) – поставили задачу достоверно и с наглядными примерами рассказать молодежи о состоянии преступности в регионе, чтобы уберечь от непоправимых ошибок.

Заместитель начальника ДП полковник Бахтияр Утекин, обращаясь к ребятам, отметил, что такие беседы назрели, так как в регионе, к сожалению, регистрируются факты совершения правонарушений и молодыми людьми, и в отношении них. Групповые драки, вандализм, буллинг, вымогательство, распространение закладок, дропперство – те преступления, которые чаще всего совершают сегодня подростки и студенты. Юноши и девушки нередко становятся жертвами из-за доверчивости, отсутствия жизненного опыта.

На встрече с молодежью беседовали руководители и сотрудники профильных служб департамента. Приводили реальные примеры совершенных акмолинской молодежью преступлений и последовавших за это наказаний начальник управления местной полицейской службы Аслан Кызбикенов, заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Оспанов, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Разия Курсанова.

Конечно, каждый такой факт – это не только широкий общественный резонанс, страдания родителей. Необдуманный поступок может сказаться неприятными последствиями в будущем, став препятствием для достижения целей во взрослой жизни для самих юных нарушителей. К примеру, отмечали полицейские, скрыть, как бы ни хотелось, ничего и никогда не удастся, поскольку вся информация о любом правонарушении хранится в ведомственных базах данных. Вполне вероятно, что содеянное сегодня может повлиять в будущем на трудоустройство и карьерный рост.

Правоохранители рассказывали и показывали юной аудитории кадры задержаний фигурантов, занимающихся распространением наркотиков, вымогательствами, а также подозревае­мых в других преступлениях. Молодым людям продемонстрировали фильм «Поломанные судьбы». Его «герои» – те, кто отбывает длительные сроки за наркопреступления. Конечно, сложно однозначно сказать, действенна ли такая шоковая терапия. Однако инициатива полицейских, по их же словам, нашла живой отклик у тех, для кого она предназначалась. Поэтому встречи в таком обновленном формате стражи порядка планируют проводить ежеквартально.

#полиция #встреча #Кокшетау #преступность #ученики

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