Внедрение ИИ в работу крупных промышленных предприятий обсудили в Кабмине

В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов, национальных компаний, отраслевых объединений и руководители крупных промышленных предприятий

Фото: Kazpravda.kz

Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось совещание, посвященное вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность крупных промышленных предприятий Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В рамках повестки дня были рассмотрены:

- текущий статус внедрения ИИ в крупных промышленных предприятиях;

- развитие обрабатывающей промышленности на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта;

- практика применения ИИ в промышленности и планы дальнейшего развития.

«Внедрение искусственного интеллекта – это не просто модернизация технологий, а стратегический шаг для всей экономики. Казахстан должен формировать собственную экспертизу и решения, которые обеспечат конкурентоспособность нашей промышленности на мировом рынке», — подчеркнул Роман Скляр.

Особый акцент сделан на внедрении отечественных технологических решений, также на обеспечении обмена передовыми мировыми практиками. Реализация намеченных мер позволит не только повысить эффективность и безопасность производственных процессов, но и сформировать устойчивую основу для технологической модернизации, роста производительности и укрепления позиций Казахстана в числе лидеров индустриального развития.

 

