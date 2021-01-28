Внесены изменения в правила выплаты АСП

Общество
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Жанат Тукпиев
Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 21 января 2021 года внес изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи, передает Kazpravda.kz.   

Изменения внесены в пункт 26, в котором говорится, что в случае, когда нет возможности взыскать алименты по причине отсутствия сведений о местонахождении лица, обязанного содержать иждивенцев, совокупный доход семьи исчисляется на основании письменного заявления в произвольной форме с приложением документов от соответствующих органов о нахождении указанного лица в розыске.

Теперь совокупный доход семьи исчисляется без учета алиментов в случаях, когда плательщик:

– не работает и зарегистрирован в качестве безработного (при предоставлении справки);

– находится в местах лишения свободы либо изоляторе временного содержания (при предоставлении справки в произвольной форме от судебного исполнителя или из исправительного учреждения о том, что алименты на детей не перечисляются с указанием периода нахождения в местах лишения свободы либо изоляторе временного содержания);

– состоит на учете в туберкулезном, психоневрологическом, онкологическом, санаторно-курортном диспансерах или стационарах (при предоставлении справки из соответствующих медицинских организаций);

– выбыл на постоянное жительство в государство, с которым Казахстан не имеет соответствующего соглашения;

– уклоняется от содержания детей и других иждивенцев в связи со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими веществами, что подтверждается справкой соответствующего правоохранительного органа или заключением участковой комиссии.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 января).

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