Внести ясность в законодательство

Поручение разработать и принять Социальный кодекс Президент Касым-Жомарт Токаев дал в Послании 2020 года «Казах­стан в новой реальности: время действий».

Над проектом концепции Социального кодекса сейчас работают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения, а также эксперты. До­кумент должен стать результатом консолидации действующего социального законодательства и его адаптации к новым реалиям.

– В настоящее время казахстанцам предоставляется широкий спектр мер социального обеспечения, эту сферу регулируют один кодекс, 16 законов и более 100 подзаконных актов, – привел данные первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов. – Основная цель разработки концепции и самого Социального кодекса – аккумулировать все действующие нормы законодательства в одном документе, упростить для населения их понимание.

Кроме того, по словам экспертов, у граждан могут возникнуть затруднения в ситуации, когда предусмотрено оказание нескольких видов мер социальной поддержки. Нередко они регулируются различными законодательными актами.

– Например, общественные отношения, связанные с потерей кормильца, являются предметом регулирования двух законодательных актов, в зависимости от источника финансирования, – уточнила директор департамента юридической службы МТСЗН Анжелика Парсегова. – С принятием же Социального кодекса человек, оказавшийся в той или иной жизненной ситуации, сможет определить, какие меры социальной поддержки может оказать ему государство. Таким образом, разработка и принятие кодекса сделают социальное законодательство понятным для населения, что будет способствовать повышению правовой грамотнос­ти и, соответственно, снижению коррупциогенных факторов.

Анжелика Парсегова обратила внимание на одну из новелл, которые планируется внести в законодательство при разработке кодекса – переход на заочное освидетельствование и внедрение для этого института профильных независимых экспертов. Данные изменения будут способствовать повышению качества медико-социальной экспертизы, привлечению в сферу МСЭ высококвалифицированных профессионалов и использованию передовых технологий. При этом сфера МСЭ станет более прозрачной и профессиональной, что значительно снизит коррупционные риски.

Эксперты также подчеркивают следующий важный момент: при разработке концепции и самого Социального кодекса будут сохранены все существующие социальные гарантии.

Сфомулированы основные подходы, определяющие всю дальнейшую работу над указанными документами. Первый подход касается усиления мер по обеспечению социальных прав и гарантий. Второй – модернизации соцподдержки граждан, обеспечения выплат на уровне международных минимальных норм социального обеспечения и усиления целевого финансирования социальных услуг (по принципу «деньги за человеком»).

Третий подход предусматривает внедрение цифровой социальной карты для оценки уровня благосостояния граждан и формирование интегрированной модели социальных стандартов. В будущем такое объединение направлений и данных позволит глубже анализировать ситуацию в сфере социальных услуг и принимать превентивные меры.

Четвертый подход – трансформация и реинжиниринг государственных услуг, переход от заявительного к проактивному их оказанию, а также оптимизация ряда механизмов предоставления госуслуг.

– Пятый подход предусмат­ривает реформирование социальных институтов, – отметила Анжелика Парсегова. – В рамках кодекса планируются централизация и распределение функций социнститутов по принадлежнос­ти, консолидация финансовых потоков в соцсфере и институциональное реформирование служб соцподдержки.

Она также сообщила, что для разработки концепции кодекса создана рабочая группа, в которую включены более 100 экс­пертов, в том числе депутаты Мажилиса и Сената, представители неправительственных и международных организаций. Представлены Международная организация труда в Казахстане, Программа развития ООН, Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН и другие.

Также в рабочую группу вошли представители государственных органов, ученые и члены Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

По информации МТСЗН, Социальный кодекс будет разработан с учетом предложений граждан и включит в себя разделы, касаю­щиеся каждого периода жизни человека. Это позволит казахстанцам легко ориентироваться в мерах государственной поддержки.

Как отметил первый вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов, принятие кодекса позволит не только упростить понимание населением социального законодательства, но и обеспечит единый стиль изложения нормативных правовых актов. Дело в том, что несколько законов в сфере социального обеспечения приняты еще в начале 90-х годов прошлого века, и с тех пор сущест­венно поменялись подходы к разработке нормативных актов.

Рабочей группой изучено более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК, а также международный опыт регулирования сферы социальной поддержки. Кроме того, проведены встречи с населением и общественными объединениями, в результате собрано и рассмотрено порядка 500 предложений.

Проект концепции Социального кодекса планируется вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности в июле текущего года. После утверждения концепции, по предварительным планам – в августе 2021 года, МТСЗН приступит к разработке самого Социального кодекса. Его внесение в Парламент планируется во втором полугодии 2022-го.