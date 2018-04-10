Свежий выпуск
Внимание регионам и бизнесу
Сергей Осанов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание в селекторном режиме по вопросам достижения целевых индикаторов на 2018 год по развитию экономики регионами страны. В ходе совещания акимы Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов доложили о проделанной работе за I квартал текущего года и планах на 2018 год по развитию транспорта и логистики, АПК, топливно-энергетического комплекса, туризма, торговли, сферы образования, здравоохранения, массового предпринимательства, проведению индустриализации, технологического обновления и цифровизации, привлечению инвестиций и обеспечению производительной занятости.

В обсуждении рассматриваемых вопросов приняли участие министры: национальной экономики – Тимур Сулейменов, инвестиций и развития – Женис Касымбек, энергетики – Канат Бозумбаев, финансов – Бахыт Султанов, здравоохранения – Елжан Биртанов, культуры и спорта – Арыстанбек Мухамедиулы, труда и социальной защиты населения – Мадина Абылкасымова, вице-министры сельского хозяйства – Гульмира Исаева, образования и науки – Бибигуль Асылова.

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В тот же день в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел встречу с членами правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» (АКСИИ). Были обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики страны, повышения инвестпривлекательности и улучшения бизнес-климата. Члены АКСИИ поделились мнением о развитии человеческого капитала, инновационных технологий и прорывных индустрий.

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