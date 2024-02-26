Вносятся на обсуждение

На обсуждение депутатов вносятся разработанные парламентариями законодательные поправки по вопросам науки. Законопроектом предусматривается расширение полномочий местных исполнительных органов власти в сфере науки, увеличение социальных гарантий и предоставление дополнительных выплат для педагогов и научных сотрудников.

Во втором чтении мажилисмены рассмотрят поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации. Инициированный депутатами законопроект направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание условий для обеспечения доступности и улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах.

На пленарном заседании предлагается обсудить также ратификационные законопроекты относительно международных соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также Договора о союзнических отношениях с Узбекистаном.

Профильным комитетам предстоит принять в работу новые законопроекты: по организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, а также по воп­росам поддержки туристской отрасли.