Вносятся на обсуждение Свежий выпуск 26 февраля 2024 г. 1:19 69 Ербол Тишкамбаев Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. фото из архива "КП" На обсуждение депутатов вносятся разработанные парламентариями законодательные поправки по вопросам науки. Законопроектом предусматривается расширение полномочий местных исполнительных органов власти в сфере науки, увеличение социальных гарантий и предоставление дополнительных выплат для педагогов и научных сотрудников. Во втором чтении мажилисмены рассмотрят поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации. Инициированный депутатами законопроект направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание условий для обеспечения доступности и улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах. На пленарном заседании предлагается обсудить также ратификационные законопроекты относительно международных соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также Договора о союзнических отношениях с Узбекистаном. Профильным комитетам предстоит принять в работу новые законопроекты: по организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, а также по вопросам поддержки туристской отрасли. #мажилис #повестка #заседание бюро