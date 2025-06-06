Сразу в двух микрорайо­нах Талдыкоргана идет ремонт дворов – полностью модернизируют придомовые территории много­этажек в Ұлане и Жетысу.

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– Два года назад я делал объезд города и заметил, в каком плачевном состоянии инфраструктура микрорайо­на Ұлан, – рассказал прессе аким области Жетысу Бейбит Исабаев. – И было принято решение начать здесь ремонт дворов, установку детских и спортивных площадок. Часть работ была осилена в прошлом году, часть проводится нынче.

Работа кипит полным ходом. В иных дворах уже не только новые тротуары и бордюры, но и детские площадки, парковки, за лето строители обещают модернизацию завершить полностью.

Председатель КСК микрорайо­на Ұлан Гульнар Садвакасова рассказывает:

– Сорок пять лет не было работ по благоустройству нашего микрорайона, и вот – свершилось! Нам эти обновления задали такое хорошее настроение, что мы, жители микрорайона, влились в работу по озеленению территории, сажаем цветы и деревья, устраиваем субботники.

Мать пятерых детей Динара Топарбаева вышла с малышкой на новую детскую площадку в микрорайоне Ұлан на прогулку.

– Десять лет здесь живем, – рассказала она. – И видели бы вы это место раньше: пыль, грязь, в мяч детям поиграть было негде. А с прошлого года начались строительные работы во дворах, и у нас теперь появляются современные детские и спортивные площадки с прекрасным покрытием. И детям хорошо, и нам, родителям, радостно.

В микрорайоне Жетысу жители тоже скоро увидят совершенно новые, с современной инфраструктурой дворы. То, какими темпами продвигается­ стройка, впечатляет. Если обрисовать фронт работ в целом, то полным ходом идет благо­устройство дворовых территорий практически всего микрорайона Жетысу. С 2018 по 2024 год обновлено 11 дворовых участков. В 2025 году планируется­ благо­устроить еще 11 дворов.

И, кстати, в этом же микрорайоне за детско-юношеской спортивной школой «Өркен» идет строительство гимнастического зала в две тысячи квад­ратных метров для юных спорт­сменов.

– Подрядчик здесь ТОО «Сарыозексервис», – рассказал руководитель городского отдела строительства Адилбек Бапанов. – Работы на площадке начались два месяца назад, планируем гимнастический зал сдать в строй в ноябре, городскому бюджету обходится этот проект в 815 миллионов тенге.