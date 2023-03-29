Водитель экскаватора сбил насмерть женщину в Караганде

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. На его розыск ориентировали весь личный состав отделов полиции города.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Караганды задержали водителя экскаватора, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции.

«Возле одной из автобусных остановок по улице Магнитогорская экскаватор совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте», - проинформировали в ДП.

Как сообщается, виновник ДТП скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав отделов полиции Караганды.

«Вскоре в одном из районов города полицейские задержали подозреваемого – 61-летнего водителя экскаватора. По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК . Обстоятельства выясняются», - добавили в полиции.