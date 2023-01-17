Водитель скорой в Жамбылской области спешил на вызов, но оказался в реанимации – СМИ

Водитель скорой помощи попал в реанимацию после ДТП в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК .

Фото: Kazpravda.kz

Авария случилась на дороге села Луговое. Скорая помощь должна была доставить больного в Тараз. Но до пациента бригада даже не доехала. Навстречу выскочил Mercedes.

31-летний водитель скорой пытался избежать столкновения, вывернул на встречную полосу и чуть не протаранил джип. От удара по касательной скорая упала на бок. Водитель скорой помощи получил перелом костей черепа и множественные травмы. Теперь за его жизнь борются в реанимации.

24-летний фельдшер тоже получил травмы и сейчас в больнице.

По словам очевидцев, все случилось из-за ледяной корки на дороге, на которой ни у кого из участников аварии затормозить не получилось.

«По данному факту водитель скорой помощи привлечен к административной ответственности по части 2 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Назначен ряд необходимых экспертиз. Для установления ответственности водителя автомашины Mercedes назначена автотехническая экспертиза», – прокомментировала руководитель пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.