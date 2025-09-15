Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК

Транспорт,Автодороги
69
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сообщить о проблеме можно самому — по круглосуточному номеру 1403

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, всего в стране функционирует 27 платных участков. Теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению. Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придётся только за оставшиеся 95 км.

«Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта. Национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому – по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчёт или возврат платы делается автоматически», – сказано в информации.

В министерстве добавили, что новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей.

#водители #дороги #оплата #дефекты #участки

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
В центре Семея грузовик провалился в яму
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
День танкиста отмечают в Казахстане
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
Apple презентовала iPhone 17
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Обсуждены условия для авиапассажиров с ограниченными возмож…
Эксплуатацию семи воздушных судов приостановили в Казахстане
Президент предложил использовать дроны для доставки посылок…
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]