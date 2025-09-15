Сообщить о проблеме можно самому — по круглосуточному номеру 1403

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, всего в стране функционирует 27 платных участков. Теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению. Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придётся только за оставшиеся 95 км.

«Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта. Национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому – по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчёт или возврат платы делается автоматически», – сказано в информации.

В министерстве добавили, что новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей.