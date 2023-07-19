Водный дисбаланс

Колонка обозревателей
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Михаил Тё

Хотели как лучше, а получилось как всегда – эта расхожая фраза как никогда подходит к ситуации, возникшей вокруг новой зоны отдыха в Таразе.

Строительства аквапарка Zerbulaq на месте старого одноименного искусственного озера местные жители ждали достаточно долго. Открытие нового развлекательного объекта должно было состояться в начале лета, но дату переносили несколько раз. И вот водный комплекс сдан в эксплуатацию. Казалось бы, все должны быть рады, ведь привели в порядок хотя бы часть водоема, находящегося в городе. Но, как говорится, всем не угодишь, поэтому нашлись и недовольные.

Во-первых, как выяснилось, часть граждан рассчитывали купаться в акватории бесплатно, как это было много лет. Дело в том, что долгое время водоем оставался практически бесхозным, хотя в последние годы не­много почис­тили его небольшую часть, где и плескались некоторые горожане. Но местами он все же стал превра­щаться в настоящее болото, и, откровенно говоря, такие виды были словно бельмо на глазу.

Как только объявили об открытии аквапарка, в социальных сетях посыпались недовольные замечания из-за отсутствия мес­та для бесплатного купания. В настоящее время участок, рассчитанный для этого, осушен и еще простаивает, и пока получить удовольствие от купания можно только за деньги. Очевидно, позволить это себе могут не все.

Узнав цену за вход в зону отдыха, некоторые граждане стали возмущаться, что она чересчур высока. Судя по репликам, в их чис­ло вошли в основном многодетные матери, для которых поход с семьей в аквапарк обойдется в круглую сумму. К примеру, посещение нового объекта родителям и четырем детям обошлось примерно в 40 тыс. тенге. Безусловно, это бьет по карману даже семьям со средним уровнем достатка.

С другой стороны, количество тех, кто готов заплатить по 4–5 тыс. тенге за человека, чтобы окунуться в воды новой зоны отдыха, не уменьшается. У входа даже стали образовываться очереди. Это вторая проблема, с которой столкнулись местные жители. Аквапарк, рассчитанный на прием одновременно двух тысяч посетителей, заполнен до отказа. Охранники на входе говорят, что мест нет. Но некоторые люди остаются ждать, ведь среди них есть и те, кто приехал из других сел и городов специально, чтобы попасть в аквапарк.

Возмущенные горожане стали выражать недовольство и жаловаться местным властям, чтобы те помогли разрешить ситуацию. Возникает закономерный вопрос: а что можно сделать? Не выгонять же посетителей, успевших прийти раньше? Однако столпотворение у входа, как оказалось, возникает еще и потому, что мобильное приложение, разработанное для аквапарка, не успевает обрабатывать большое количество запросов и иногда дает сбой.

Недовольны и те, кто все же смог попасть в Zerbulaq. Как негативный момент они отмечают отсутствие зеленых насаждений, ведь даже газоны здесь искусственные. Как пишет одна из посетительниц, хватает 15 минут в шезлонге, чтобы сгореть. Кому-то не понравился ландшафтный дизайн, кто-то ожидал увидеть больше водных горок. Но справедливости ради отметим: есть среди жителей региона и те, кому понравилось все. Люди рады, что город развивается, с каждым годом становится все краше и привлекательнее для туристов. А переживают они лишь за то, чтобы все, что построено, оставалось целым как можно дольше.

Вероятно, со временем названные проблемы решатся сами собой, когда местные жители насытятся развлечениями аквапарка и пройдет ажиотаж. Когда это будет – неизвестно, но понятно одно: это лето в Таразе для персонала новой зоны отдыха будет действительно жарким.

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#водоем #Тараз #Zerbulaq #аквапарк

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