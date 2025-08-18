По данным надзорного органа, каждое обращение было тщательно и профессионально рассмотрено

Фото: прокуратура Туркестанской области

Прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев, первый заместитель прокурора области Саян Келдибеков и начальник департамента полиции области Мурат Кабденов выехали в Шардаринский район в связи с резким ухудшением экологической ситуации, чтобы на месте проверить обстановку и провести личный приём граждан, сообщает Kazpravda.kz

По данным надзорного органа, каждое обращение было тщательно и профессионально рассмотрено. По ряду вопросов были даны разъяснения на месте, а отдельные обращения взяты на дополнительное рассмотрение и контроль для принятия соответствующих мер.

Прокурор области отметил важность прямого взаимодействия с населением.

«Наша задача — не просто выслушать граждан, а реально помочь в решении их проблем. Только через открытый диалог можно установить доверие и обеспечить верховенство закона», – заключил он.

По итогам приёма руководителям профильных подразделений дали конкретные поручения, определили сроки их выполнения и организовали контроль за рассмотрением каждого обращения.