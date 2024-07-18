Водохранилище и гидроузел построят в Кызылординской области

Для наполнения озер Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области необходимо построить гидроузел у села Аманоткель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Также планируется строительство нового водохранилища на канале Караозек. Об этом на встрече с жителями области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Кроме того, будут реконструированы Жиделинское водохранилище и Кызылординский гидроузел. А в 2025-2026 годах планируется строительство дополнительных каналов для подпитки водой из реки Сырдарья магистрального канала «Келинтобе» в Жанакорганском районе и сельского округа Сулутобе Шиелинского района.

«Эти меры нужны для более эффективного обеспечения сельского хозяйства области поливной водой и сохранения водных объектов региона»,– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.