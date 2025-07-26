Аномальная жара, раннее начало вегетационного периода, засуха и перебои с подачей живительной влаги из соседних респуб­лик обост­рили ситуацию, поставив под угрозу урожай хлопка, зерновых и кормовых культур. Чтобы не допус­тить катастрофических последствий, государственные органы и ведомства принимают срочные меры. В частности, в Отрарском районе на берегу Сырдарьи уже устанавливают новый насос мощностью 1,5 кубометра воды в секунду в дополнение к уже существующим перекачивающим агрегатам, способным ежесекундно брать из реки по 2,5 куба. Работы находятся под контролем акима­та, однако многое зависит от сроков завершения монтажа.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов лично посетил Туркестанскую область, чтобы на месте оценить ситуацию. Он побывал на межгосударственном канале «Дос­тык», по которому сейчас вода поступает в нашу страну в соответствии с ранее достигнутыми международными договоренностями и используется для орошения полей в Жетысайском и Мактааральском районах.

Нуржан Нуржигитов напомнил, что рабочие группы министерства и Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции тщательно отслеживают законность водопотребления. Эти группы совместно с местными исполнительными органами несут круглосуточное дежурство. Вегетационный период в Туркестанской области находится под контролем отраслевого ведомства.

Между тем только в одном Жетысайском районе уже зафиксировано 65 нарушений, включая самовольный переход на влаголюбивые культуры и полив риса без договоров. Такие действия создают нагрузку на систему водоснабжения и ставят под удар добросовестных фермеров.

– Предусмотрены штрафы за потреб­ление воды без договора и смену вида выращиваемых культур без согласия водоснабжающей организации, – подчеркнул министр. – Фермеры должны вносить свой вклад в экономию водных ресурсов, переходя на водосберегающие технологии и сокращая посевы влагоемких культур. Государство соз­дало для этого все необходимые условия в виде субсидий.

Для стабилизации распределения воды в районах с наи­большей нагрузкой – Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском – туда направлен советник министра. В Жетысайском районе ситуация уже стабилизирована: живительная влага по каналу «Дос­тык» поступает в соответствии с договоренностями с соседними странами, ведется поочередная ее подача для полива приоритетных сельхоз­угодий, посевы на которых остро нуж­даются в поливе.

Незаконный водозабор и недос­таточный контроль со стороны руководителей филиалов «Казсушар» за сокращением посева влагоемких культур соз­дают большую нагрузку на водные ресурсы. Это усугубляет положение добросовестных потребителей, которые получают доступ к воде согласно договорам и в рамках закона.

С 10 июня вступили в силу обновленные правила пользования поливной водой. Они предусматривают штрафы за незаконный водозабор и за смену вида культур без согласования с пос­тавщиком воды. Нарушители будут платить за полив в полтора-два раза больше установленного тарифа. Также начал действовать новый Водный кодекс, усиливающий надзорные функ­ции бассейновых инспекций.

На практике государственные усилия уже дают результат. Так, Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» начал механизированную очистку канала машинной подачи протяженностью 2,6 км, который подает воду из Сырдарьи к насосной станции ГНС-1. Эти работы планируется завершить до 25 июля, что позволит стабильно подавать дополнительно 10 кубометров воды в секунду в канал «Достык».

Проводимые работы также поз­волят предотвратить заиление канала машинной подачи в следующем году, считает заместитель директора Туркес­танского филиала РГП «Казводхоз» Серик Тойтанов. Механизированная очистка объекта в другое время года не представляется возможной, так как он полностью наполняется водой.

Проблемы со своевременной подачей поливной воды связаны и с нарушениями, допускае­мыми водохозяйственными организациями. Так, Министерство водных ресурсов вынесло строгие выговоры руководству Кызылординского и Туркестанского филиалов «Казводхоза» за увеличение объемов посева влаголюбивых культур и незаконный водозабор. К примеру, план посева риса в Туркестанской области перевыполнен в 3,3 раза. Несмотря на риск нехватки поливной воды и лимит в 4 000 га, местное отделение «Казсушар» заключило с фермерами 1 047 договоров на полив 13 тыс. 258 га рисовых полей, усугубив дефицит воды.

Особое беспокойство вызывает ситуация на Шардаринском водохранилище. Объем воды в нем составляет 926 млн кубомет­ров – на 1,5 млрд кубов меньше прошлогоднего уровня. При поступлении воды в 102 кубомет­ра в секунду отток составляет 450 кубометров. Этим объемом воды вкупе с попусками по каналу «Кызылкум», которые в последние дни увеличены с 70 кубов в секунду до 130, предстоит напоить 75 тыс. га сельскохозяйственных земель. Причем воду ждут практически везде, но подать ее всем одновременно – задача невыполнимая.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров совершил облет водных объектов на вертолете, ознакомившись с их состоя­нием. Он провел консультации со специалистами отрасли по вопросам обеспечения питьевой водой жителей и поливной – фермеров.

В случае чрезмерного снижения объе­ма воды в водохранилище Шардара планируется установка понтона на главном водопроводе города и монтаж на нем специального насоса производительностью 500 кубометров в час для откачки подземных грунтовых вод.

Кроме того, рассмотрены варианты такой откачки с территории, прилегающей к главному водопроводу. Также планируется пробурить две скважины глубиной 80–100 метров в полутора километрах от главного водопровода, на первой скважине уже начаты работы.

В 2025 году сельскохозяйственному сектору района установлен лимит забора воды из Шардаринского водо­хранилища в размере 987,59 млн кубических метров, из которых 827,59 млн предназначены земледельцам.

На протяжении всей весны сельхозпроизводителей постоян­но предупреж­дали о предстоя­щем маловодье и засушливом лете. Звучали призывы к бережному отношению к воде, внедре­нию капельного орошения, соб­людению строгого графика поливов и сокращению посевов влаголюбивых культур. На поверку же выяснилось, что им не вняли многие, в том числе те, кто в первую очередь сам приз­ван заботиться о рачительном расходовании каждой капли.