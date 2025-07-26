Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Быть готовыми к любым ситуациям
Дом на миллион: как молодой агроном получил шанс остаться в селе
Курсантов учат морскому делу
«Нет!» поколению NEEТ
Как не попасть на удочку мошенников
Впечатляющий вклад в науку
Почему в Карагандинской области не хватает директоров школ?
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Длинные деньги для бизнеса
Водопотребление – строго по правилам
Работа вдохновляет и придает смысл жизни
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
Гибель крановщика на стройке в Астане: возбуждено уголовное дело
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Казахстанские школьники успешно выступают на международной математической олимпиаде
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
СЦК и Синьхуа высказались за укрепление информационного сотрудничества
Стратегически важная отрасль экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке