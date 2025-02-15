Водопровод идет в глубинку

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В одном из самых дальних сел области Жетысу – селе Лепсы Алакольского района – в нынешнем году планируется ввести в строй систему централизованного водоснабжения.

На сегодня в приграничном Алакольском районе централизованным водоснабжением обеспечено 48 из 56 сел. Запланировано строительство сетей водоснабжения в селах Лепсы и Коныр. В населенном пункте Теректы их намечено реконструировать.

В советские времена в Лепсы водопровод был, но постепенно он пришел в ветхость, и к нынешнему времени пользоваться им стало невозможно.

Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для обеспечения этого села современным централизованным водоснабжением разработана проектно-сметная документация. Проектом предусмотрено строительство 49,4 километра сетей, двух насосных станций и двух резервуаров, а также трансформаторной подстанции и дизельной электростанции. На сегодня подрядная организация определена. Строительно-монтажные работы, учитывая погодные условия в данном горном регионе, планируется начать не раньше, чем в апреле.

В акимате области сообщают, что по итогам 2025-го уровень обеспеченности централизованным водоснабжением составит в регионе 92,5%, то есть чистая питьевая вода будет у каждого жителя в 331 населенном пункте. Пока же она есть только в 321 селе и шести городах.

В прошлом году, как сообщили в пресс-службе акима области Жетысу, на осуществление 22 проектов, включая девять новых и 13 переходящих, по строительству и реконструкции систем водоснабжения из республиканского и местного бюджетов было выделено 7,7 млрд тенге. Построено 267 километров сетей, улучшилось качество питьевой воды в 14 населенных пунктах.

#водопровод #Лепсы

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