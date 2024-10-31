Водопровод придет в Коктал

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Коктал на дальнюю окраину тянут водопровод. Ведь получилось так, что строятся здесь люди уже двадцать лет, а важнейшим благом цивилизации пользоваться не могут.

фото Жениса Ыскабая

Как сообщили в пресс-службе акима области, средства на подведение водопровода к окраинному микрорайону выделены по поручению главы регио­на, справедливо полагающего, что проблем с коммуналкой не должно быть у современного человека даже на селе.

Село Коктал большое, жителей в нем порядка десяти тысяч. Все, кто хочет строить дома, получают согласно очереди участки под ИЖС и, конечно, не в центре. Так и возник за последние 20 лет здесь новый микрорайон.

– Учитывая обращения граждан, в прошлом году новые улицы обеспечили электричеством, нынче ведется прокладка сетей водоснабжения, – рассказал аким Коктальского сельского округа Батырбай Кадырбаев.

Чтобы обеспечить окраину питьевой водой, прорыты две скважины глубиной 320 м, установлено столько же резервуаров, насосная станция второго подъема. На семи улицах идет прокладка водопроводных сетей общей протяженностью 30 км. Работы были начаты в апреле текущего года, и скоро вода по новым трубам будет подана в 540 домов.

– Уже много лет живем в этом микрорайоне, – рассказывает местная жительница Майгуль Жубанова. – Пока возим воду во флягах на тележке, набирая ее довольно далеко от дома в уличной колонке. Ежедневно на то, чтобы привезти домой необходимый объем живительной влаги, приходится тратить немало сил и времени. Теперь возле нашего дома трубы прокладывают. Обязательно к новой сети подключимся и заживем с удобствами!

Отметим, что в Панфиловском районе области Жетысу еще и в селах Енбекши, Коктал, Надек, Кырыккудук, Шолакай идут работы по модернизации водопроводных сетей.

«В целом до 2025 года уровень водоснабжения населения в Жетысу достигнет 92,4%», – отметили в пресс-службе акима области.

#водопровод #водоснабжение #Коктал

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