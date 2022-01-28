Воду пей, грушу бей!

Карагандинец Ерлан Рахимов убежден, что со здорового образа жизни начинается путь к успеху.

Пирожным – нет!

«Победа любит подготовку» – эта крылатая фраза стала жизненным принципом карагандинца Ерлана Рахимова. Он не звезда экрана и не воротила бизнеса. Наш герой – преподаватель турецкого, английского и испанского языков. Причем первый он освоил самостоятельно, а два других совершенствовал, когда учился в вузе. Восемь лет назад, когда Ерлану стукнуло 30 лет, а вес стал приближаться к центнеру, он решился заняться собой. Дальше тянуть было нельзя. Ведь из-за лишнего веса и растущего «авторитета» в районе талии могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Первым делом карагандинец пересмотрел свой рацион питания. Он отказался от быстрых углеводов – белого хлеба, жареного картофеля, макарон, пельменей, мантов и прочих блюд из муки. Отдал предпочтение овощам и крупам, в числе которых овсянка, рис, пшено и гречка. Они перевариваются медленно, а значит, дают сытость на длительное время.

– Мне было очень тяжело отказаться от мучного и сладкого, – признается Ерлан Рахимов. – Я сладкоежка. Особенно люблю тортики и пирожные. Думаю, читатели меня поймут. Но бывает, что очень хочется сладкого. Что делать? Раз в месяц или по праздникам все же разрешаю себе съесть любимое пирожное. Заметил, что настроение улучшается от вкусненького, поэтому понял, что важно найти источник хорошего настроения в другом – в музыке, в чтении, в прогулках, в занятиях спортом.

Отказавшись от дорогих серд­цу пирожных, Ерлан стал налегать на мясо. Предпочтение он отдает мясу курицы. Белков в нем предостаточно, а калорий и холестерина гораздо меньше, чем в говядине или баранине. При этом, кается карагандинец, иногда он балует себя любимого бешбармаком. Но такое происходит редко, ведь для городских жителей это праздничное блюдо, да к тому же еще и дорогое – из-за большого количества мяса.

А вот к алкоголю у карагандинца отношение особое. Крепкие напитки он не употребляет вообще. И дело здесь не столько во вреде здоровью, сколько в высокой калорийности этого, казалось бы, малопитательного продукта. К примеру, энергетическая ценность 100 г водки составляет 230 Ккал, а коньяка – 250 Ккал. Рюмка этих напитков сопоставима с килограммом помидоров, тарелкой гречневой каши или вареной куриной голенью, но сытости она не дает.

– Я не проповедую полный отказ от алкоголя, – говорит Ерлан. – Сам могу выпить с друзьями раз в месяц кружку пива, но тяги к алкоголю у меня нет. Во-первых, за счет большого количества калорий он сводит на нет весь мой недельный результат, который я наработал во время тренировок в спортзале. А во-вторых, сильно замедляет работу мозга, в частнос­ти, той части, которая отвечает за творчество и креативность. Для меня это недопустимо.

Ерлан с недоверием относится к разного рода диетам и модному сегодня интервальному голоданию. Он на собственном опыте убедился: чтобы худеть, надо есть – часто и понемногу. Голодание приводит к замедлению обмена веществ и набору веса. Потому что организм в экстренном порядке начинает запасать жир на тот случай, если завтра его хозяин опять решит отказаться от еды.

– Я никогда пост не держал и даже не пробовал, – продолжает приверженец здорового образа жизни. – Потому что знаю, что не выдержу. Не есть в течение дня еще можно, а вот не пить – это очень сложно, потому что я занимаюсь спортом. Нужно пить минимум 2 литра воды в день.

По примеру земляков

Вторая составляющая здорового образа жизни нашего героя – это спорт. Ерлану с его далеко не атлетическим телом хотелось иметь рельефные руки, крепкий пресс с кубиками и красивую осанку. Потому он пошел в тренажерный зал тягать железо. Надеялся, что с помощью штанги быстро сбросит лишний вес и накачает мускулы.

– Да, моя физическая сила рос­ла. Штанга с каждым днем становилась все тяжелее и тяжелее. Пошли хорошие результаты, – перечисляет спортсмен-любитель. – Но я стал чувствовать себя «деревянным», начали болеть колени. В итоге решил сменить вид спорта и пошел в бокс – но не в контактный, а скорее в тренировочный. Знаете, я заметил, что за одну тренировку теряю до 2,5 килограмма. Фактически все, что наедаю за неделю, потом уходит на 3 тренировки.

Почему именно бокс? Ведь существует много видов спорта, которые позволяют привести свое тело в порядок без боев и спаррингов. Выяснилось, что тут на Ерлана подействовали реклама в соцсетях и авторитет именитых боксеров-земляков. Взять хотя бы легендарного Василия Жирова, который получил прозвище «Балхашский тигр». В 1996 году он, выросший в многодетной

семье без отца, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте. Заразителен пример победителя Олимпиады 2012 года в Лондоне Серика Сапиева, о котором недавно сняли фильм. А парень с окраины Караганды, Гена Головкин, которого все знают как чемпиона мира по версии WBA среди боксеров-профессионалов, – кумир молодежи.

– Караганда – боксерский регион, – говорит Ерлан Рахимов. – Я начал заниматься год назад, тогда мне было 37 лет. А это для спорта достаточно преклонный возраст. Помню, поначалу мне было очень тяжело. В первые две недели приходил домой изможденный, хотел бросить бокс, но не сдался. Я бы рекомендовал каждому здоровому мужчине заняться боксом. Причем не обязательно выходить на ринг, можно просто тренироваться. Занимайся в группе, бей грушу – это лучше любой аэробики!

Ерлан заметил, что стал гораз­до сильнее и выносливее. Во время своего первого спарринга он еле продержался 3 минуты. На начинающего боксера напала такая сильная одышка, что приш­лось остановить поединок. А сейчас он спокойно проводит 6 раундов по 3 минуты и чувствует себя, по его собственному выражению, как огурчик.

Кроме бокса наш герой занимается бегом. После очередного кросса он понял, что лучше заниматься аэробными видами спорта, а не тягать железо. Здесь большой риск нанести себе травму, заработать протрузию или грыжу, повредить связки и суставы.

– Я думаю, что останусь в боксе еще на год-два, а потом займусь джиу-джитсу, – делится планами карагандинец. – Ударную технику я более-менее освоил. Теперь мне хочется научиться бороться. Это, по-моему, две важные части одного целого. Мне нравится постоянно испытывать себя. Я кайфую от того, что ставлю перед собой новую цель и достигаю ее. Ну и по секрету скажу, что я бы хотел попробовать себя в современных танцах – в хип-хопе или R’n’B. До 30 лет мне все это было неинтересно, а потом как будто в голове что-то перемкнуло, и появился азарт.

Привычка за 21 день

Ерлан Рахимов понимает, что от старых привычек тяжело отказаться, а сформировать новые – еще сложнее. Чтобы сказать «нет» любимым булочкам и «да» – спортзалу, нужны сильная мотивация и огромное желание измениться. У нашего героя все это было, да еще пинок для скорости в психологическом смысле дала жена, которая занимается йогой. Она подтрунивала над супругом, говоря, что тот долго не выдержит тягот здорового образа жизни и вернется к старому.

– Эти слова моей жены стали для меня мощной мотивацией. Я хотел доказать ей, что все смогу, – улыбается Ерлан. – Я использовал «правило 21 дня», которого вообще стараюсь придерживаться по жизни. Оно гласит: чем бы ты ни решил заняться, главное – выдержать 21 день. А потом твое новое занятие становится привычкой, без которой ты уже не можешь. У меня это правило сработало в боксе. Мой организм сначала испытывал большой стресс, а потом втянулся и привык.

Надо сказать, что у «правила 21 дня» есть научное подтверж­дение. Оно принадлежит американцу Максвеллу Мальцу, который в 1950-х годах занимался пластической хирургией. Врач заметил, что пациент привыкал к своей новой внешности спустя 21 день после операции. Если человеку ампутировали руку или ногу, то у него уходило ровно 3 недели на то, чтобы осознать потерю органа и принять себя в измененном виде. В результате врач сделал вывод о том, что привычка формируется в течение 21 дня. Этот феномен Максвелл Мальц описал в своей книге «Психокибернетика».

Подтвердили «правило 21 дня» и исследования Нацио­нального управления США по аэронавтике и исследованию космоса – NASA. В эксперименте участвовали 20 добровольцев. Им выдали очки, надевая которые люди видели мир вверх ногами. Испытуемые должны были носить их 24 часа. Поначалу им было непривычно, но потом мозг участников эксперимента адаптировался к новому восприятию мира и стал сам переворачивать картинку. Максимальный результат был достигнут на 21-й день. Если же кто-то из испытуемых снимал очки хотя бы на день, то терял полученный результат. Чтобы привыкнуть к необычным очкам, им снова нужно было проносить их 21 день.

Но вернемся к нашему герою. Ерлан Рахимов сумел сформировать полезные для здоровья привычки и получил от них хорошую отдачу.

– Во-первых, за два года я сбросил 11 лишних килограммов. Раньше при росте 172 сантиметра я весил 92 килограмма, а теперь – около 80, – с нескрываемым удовольствием говорит он. – А во-вторых, у меня появилась уверенность в себе. Для меня это очень важно: ведь я преподаватель, и от того, как я выгляжу и как себя ощущаю, зависит отношение моих учеников. Понял: для меня ЗОЖ – это как термоядерная реакция, которая стимулирует успех во всех сферах жизни.

Подводя итог своей восьмилетней борьбы за красивое и здоровое тело, Ерлан Рахимов вывел для себя три правила, которыми поделился с читателями «Казправды». Первое – откажись от мучного и сладкого. А источником хорошего настроения может служить не булочка или пирожное, а любимое дело. Второе правило – пей много воды. Норма – не менее 2 л в день. Вода притупляет чувство голода. Третье правило – занимайся спортом. Неважно каким – боксом, бегом, плаванием, ездой на велосипеде, главное, чтобы занятия были в кайф. Четвертое – не гонись за быстрым результатом. Важно начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузку. Тогда, уверен наш герой, придут и сила, и выносливость, и красивая фигура, и уверенность в себе.