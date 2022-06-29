Проблемная зона
Воды бы глоток…
Асет Калымов

С началом жарких летних дней в селах Алматинской области наступил традиционный безводный сезон.

Который год именно в разгар лета обостряется проблема водоснабжения в регионе, насчитывающем самое большое число водоемов в республике.

Причем больше всего от нехватки питьевой воды страдают жители Алматинской агломерации, то бишь сел, граничащих с Алматы. Люди живут в шаговой доступности от мегаполиса с его благами цивилизации, а сами этого комфорта лишены и мечтают только об одном: присоединении их населенного пункта к городской территории.

К примеру, всего в двух километрах от Алматы расположено село Коксай Карасайского района, жители которого несколько лет подряд обивают пороги чиновничьих кабинетов, но все без толку. Каждым летом они испытывают перебои с водоснабжением и вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах.

Как рассказали местные жители Макпал Мухамеджанова и Кегенбай Ашимов, иногда им приходится неделями сидеть без воды. В поселке есть водопровод, но он обветшал, его нужно капитально отремонтировать либо проложить новый. Еще три года назад бывший аким района давал поручение составить дефектный акт и сметный расчет для разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения села Коксай. Но, как говорится, воз и ныне там.

– На дворе XXI век, а государство не может обеспечить питьевой водой пригород Алматы, – возмущается Макпал Мухамеджанова. – Что тогда говорить об отдаленных аулах? Куда мы только не жаловались, а результата нет. С каждым годом наше село расширяется, растет население, пора уже решить проблему с нехваткой воды.

Между тем представители компании, занимающейся водоснабжением в Иргелинском сельском округе, к которому относится село Коксай, признают, что летом здесь возникают перебои с водой. Сейчас коммунальщики устанавливают более мощный насос взамен старого, чтобы увеличить давление в трубе. Но перед местным акиматом уже поставлен вопрос о необходимости полной замены магистральной сети и оборудования.

Аналогичная ситуация наблюдается в селах Жанатурмыс и Кыргауылды, жители которых вновь по несколько дней сидят без воды. Местные активисты на чем свет стоит ругают работников коммунальной службы «Таусамалы қызмет», ответственной за обеспечение водой населения. Беспорядок в этой сфере творится уже семь лет подряд, и конца-края мытарствам сельчан не видно.

«Новый Казахстан» так и не пришел в Жанатурмыс», – горько усмехаются люди, проживающие всего в нескольких сотнях метров от Алматы. Их поселок отделяет от города полноводная река Аксай. Сельчане надеются, что новое руководство Алматинской области и Карасайского района обратят внимание на их проблему. По крайней мере, глава региона Марат Султангазиев недавно на встрече с местными жителями в Каскелене пообещал им помочь.

К слову, вопрос нехватки питьевой воды был одной из главных тем обсуждения в ходе первой рабочей поездки акима области по подведомственной территории. На собраниях жители сразу трех районов – Карасайского, Илийского и Талгарского – жаловались на отсутствие воды в кранах.

Парадокс в том, что практически везде имеется центральный водопровод, кое-где даже недавно введенный в эксплуатацию. Однако многие эти водозаборы проложены некачественно, из-за чего чуть ли не каждый день случаются порывы труб, коммунальщики устраняют одну аварию за другой, регулярно «перекрывают кран». Ситуацию спасают лишь машины-водовозы, работа которых также оставляет желать лучшего.

Как отметил Марат Султангазиев, износ водопроводных сетей в Илийском и Карасайском районах составляет 45 и 65% соответственно, в 39 селах требуется их ремонт. Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой взят под личный контроль акима области и включен в специальную «дорожную карту».

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