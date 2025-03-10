Военнослужащая Нацгвардии получила госнаграду

Старший санитарный инструктор воинской части 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан старший сержант Гулим Абдыгалиева награждена медалью «Ерен еңбегі үшін». Этой высокой награды она удостоена Указом Президента в честь Международного женского дня за образцовую службу и за заслуги в государственной и общественной деятельности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Воинская часть, где служит Гулим, расположена в городе Тараз и входит в региональное командование «Оңтүстік». Бригада выполняет важные задачи, такие как патрулирование и охрана исправительных учреждений.

Жизненный путь и карьера

Гулим родилась в городе Шу Жамбылской области.

С детства Гулим мечтала стать военным медиком. Она окончила медколледж по специальности «медицинская сестра» и работала в кардиологическом отделении Железнодорожной больницы в Астане.

В Национальной гвардии Гулим служит уже более 21 года. Ранее она проходила службу в столичных воинских частях 6636 и 5570, а с 2008 года продолжила карьеру в Таразе.

Она участвовала в соревнованиях по военному троеборью, где получила звание «воин-спортсмен» регионального командования «Оңтүстік». Так же играет на гитаре и домбре.

Профессиональная деятельность

С 2023 года Гулим занимается медицинским учетом по заболеваемости среди личного состава. Организует медосмотры новобранцев, проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия.

О награждении Гулим узнала за неделю до торжественного мероприятия от командира бригады полковника Ғазиза Кәдірбека.

– Для меня большая честь получить эту награду. В нашей службе много достойных женщин, которые заслуживают таких же высоких наград. В этот праздник хочу пожелать всем женщинам получать внимание и заботу от своих близких – мужей, отцов, сыновей, братьев и сослуживцев. 8 марта у меня ассоциируется с весной, теплом и словом «мама». Поздравляю всех матерей, жен, сестер и дочерей военнослужащих Национальной гвардии, - сказала старший сержант Гулим Абдыгалиева.