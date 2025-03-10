Военнослужащая Нацгвардии получила госнаграду

Статьи
32
подполковник Руслан Кайыркенов

Старший санитарный инструктор воинской части 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан старший сержант Гулим Абдыгалиева награждена медалью «Ерен еңбегі үшін». Этой высокой награды она удостоена Указом Президента в честь Международного женского дня за образцовую службу и за заслуги в государственной и общественной деятельности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Воинская часть, где служит Гулим, расположена в городе Тараз и входит в региональное командование «Оңтүстік». Бригада выполняет важные задачи, такие как патрулирование и охрана исправительных учреждений.

Жизненный путь и карьера

Гулим родилась в городе Шу Жамбылской области.    

С детства Гулим мечтала стать военным медиком. Она окончила медколледж по специальности «медицинская сестра» и работала в кардиологическом отделении Железнодорожной больницы в Астане.

В Национальной гвардии Гулим служит уже более 21 года. Ранее она проходила службу в столичных воинских частях 6636 и 5570, а с 2008 года продолжила карьеру в Таразе.

Она участвовала в соревнованиях по военному троеборью, где получила звание «воин-спортсмен» регионального командования «Оңтүстік». Так же играет на гитаре и домбре.

Профессиональная деятельность

С 2023 года Гулим занимается медицинским учетом по заболеваемости среди личного состава. Организует медосмотры новобранцев, проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия.

О награждении Гулим узнала за неделю до торжественного мероприятия от командира бригады полковника Ғазиза Кәдірбека.

– Для меня большая честь получить эту награду. В нашей службе много достойных женщин, которые заслуживают таких же высоких наград. В этот праздник хочу пожелать всем женщинам получать внимание и заботу от своих близких – мужей, отцов, сыновей, братьев и сослуживцев. 8 марта у меня ассоциируется с весной, теплом и словом «мама». Поздравляю всех матерей, жен, сестер и дочерей военнослужащих Национальной гвардии, - сказала старший сержант Гулим Абдыгалиева.

#награда #Нацгвардия #8Марта

Популярное

Все
Буран накрыл столицу
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Канаде избрали нового главу правительства
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Из-за непогоды задерживаются рейсы в аэропорту Астаны
США отменили 83% программ USAID
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
Сюрприз на ледовом катке: курсанты Академии Нацгвардии поздравили женщин Петропавловска с 8 Марта
Состоялся оздоровительный забег ветеранов Нацгвардии
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Военнослужащие НацГвардии РК встретились с допризывной молодежью
Военнослужащая Нацгвардии получила госнаграду
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Мощный циклон угрожает Австралии
Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Фото вандалов покажут на колесе обозрения в Астане
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Дожди и снег прогнозируются в Казахстане
Особому городу – особый статус
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Военнослужащие НацГвардии РК встретились с допризывной моло…
Состоялся оздоровительный забег ветеранов Нацгвардии
Сюрприз на ледовом катке: курсанты Академии Нацгвардии позд…
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллего…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]