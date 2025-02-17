Военнослужащие Нацгвардии устроили концерт в ТРЦ Хан Шатыр

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках акции «100 дней до Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, гвардейцы продемонстрировали силу, выправку и профессионализм, покорив сердца зрителей.

Особое внимание публики привлекло выступление военнослужащих Ансамбля песни и танца, а также Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии. Они исполнили военные и патриотические композиции, вызывая восторг у зрителей.

А затем гвардейцы Роты Почетного караула показали строевое дефиле, удивляя зрителей слаженностью движений, четкостью перестроений и безупречным владением оружием.

Выступление в торговом центре стало продолжением серии флешмобов Национальной гвардии в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие продемонстрировали строевую подготовку, владение оружием и боевые приемы, подчеркнув высокий уровень дисциплины и профессионализма.

Наша цель – передать нынешнему поколению эмоции и дух радости наших предков. Мы хотим, чтобы молодежь знала и гордилась подвигом своих отцов и дедов, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Радость победы над фашизмом – это не просто исторический факт, а наследие, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям, - подчеркнул заместитель командира столичной бригады Тимур Рахимов.

Отметим, флешмоб стал еще одним ярким событием в череде праздничных мероприятий, демонстрируя, что история и традиции продолжают жить в сердцах новых поколений.