Военнослужащий погиб из-за ЧП в Талдыкорганской авиационной базе

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В Талдыкорганской авиационной базе произошло чрезвычайное происшествие, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерств обороны РК.

"15 августа 2023 года в Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали 2 военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", – добавили в Минобороне.