Военнослужащий погиб во время прыжка с парашютом в Алматинской области
14 сентября 2021 года в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных Сил, офицер в воинском звании «капитан», 1990 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Остальные персональные данные по просьбе родственников не разглашаются.
Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.
Причины и обстоятельства гибели выясняются.
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Министерством обороны будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего.