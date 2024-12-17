Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы

Майор Вадим Федосеев, проходящий службу в Силах специальных операций, завоевал «золото» на чемпионате мира по рукопашному бою

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В состязании, прошедшем в столице Российской Федерации, приняли участие спортсмены из 18 стран.

Соперниками майора В. Федосеева в весовой категории свыше 73 кг были спортсмены из Туркменистана и России. В финальном бою он одержал победу над представителем Узбекистана со счетом 11:7.

В международном аэропорту чемпиона встретили сослуживцы, которые тепло поздравили военнослужащего с завоеванием чемпионского пояса.

Путь к пьедесталу непрост. Он полон испытаний и изнурительных тренировок. Технику ударов, комбинаций и приемы защиты ему помогали осваивать тренеры подполковник Нурдаулет Ержигитов и Даурбек Даулетов.

Спортсмен уже становился чемпионом кубков министра обороны Казахстана и мира – по рукопашному бою, СНГ – по армейскому рукопашному бою.

Триумфальное выступление Вадима Федосеева в Москве – отличный подарок казахстанцам ко Дню Независимости и новый вклад в копилку личных достижений спортсмена.