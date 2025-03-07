Военные музыканты оригинально поздравили с днем 8 Марта казахстанских женщин

В предпраздничные дни на железнодорожном вокзале «Нұрлыжол» и в телерадиокомплексе «Қазмедиа орталығы» прошли концерты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, не оставило равнодушными зрителей, среди которых было немало представителей прекрасной половины человечества. Военнослужащие подарили им плитки шоколада и тюльпаны, символизирующие наступление тепла и весны.

– Выступление на многолюдных площадках столицы стало доброй традицией. Совместно с военнослужащими роты почетного караула войсковой части 68665 мы поздравили с праздником наших мам, бабушек и сестер. Наш коллектив исполнил военно-патриотические песни, марши и полюбившиеся зрителям инструментальные пьесы по мотивам популярных мелодий. Желаю всем женщинам весны в душе и счастья, – сказал дирижер Центрального военного оркестра старший сержант Абзал Имангалиев.

Слушатели тепло приняли выступление творческого коллектива Национального военно-патриотического центра.

– За работой забываешь о празднике. Сегодня же, благодаря военным музыкантам, мы его ощутили по-настоящему. Выступление военнослужащих вдохновило, зарядило яркими эмоциями и напомнило о приближении теплых весенних дней, – поделилась собкор агентства «Хабар» по области Абай Ботагоз Дандыбаева.

Строгой выправкой, чеканным шагом и слаженными движениями восхитили публику военнослужащие роты почетного караула, продемонстрировавшие дефиле.

– Мы с внучкой едем в Жезказган, скоро посадка. А тут такой прекрасный концерт. Когда вижу военных, у меня возникает чувство защищенности. Спасибо армии, знаю, что в трудных ситуациях военные всегда приходят на помощь, а сегодня они напомнили нам о нашем празднике. И это очень приятно, – поблагодарила Сауле Жандилдина.

Бурными аплодисментами поблагодарили зрители музыкантов, для которых лучшей наградой были их восхищенные взгляды и лучезарные улыбки.