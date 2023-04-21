Военные США, Великобритании и Венгрии проинспектировали десантно-штурмовую бригаду в Астане

Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями.

Фото пресс-службы МО РК

Высокий уровень казахстанских специалистов отметили военные инспекторы ОБСЕ, проинспектировавшие ряд в/ч в РК. Как сообщили в Минобороны Казахстана, визит иностранных экспертов состоялся в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, передает Kazpravda.kz.

«В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии провела инспекцию «указанного района».

На вертолете армейской авиации военные эксперты облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области», – сообщила пресс-службы МО РК.

Отмечается, что «инспекция прошла в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества».

«Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.

Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями», – поделились военные.

Напомним, в марте делегация военных атташе, аккредитованных в Казахстане, посетила заводы оборонно-промышленного комплекса города Уральска.